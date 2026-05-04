Lý do hoãn xét xử cựu viện trưởng nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng

Ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo có kháng cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại nhiều cơ sở y tế cổ truyền trên cả nước.

Theo đó, tại phần thủ tục phiên tòa, thư ký ghi biên bản phiên tòa cho biết có một số bị cáo vắng mặt. Ngoài ra, một số luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày, do mới làm thủ tục tham gia bào chữa cho bị cáo, chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án nên đề nghị hoãn tòa. Được hỏi ý kiến, đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội thông báo sau khi xem xét sự vắng mặt, có mặt của các bị cáo, ý kiến của luật sư và đại diện viện kiểm sát, Hội đồng xét xử cho biết phiên tòa được mở lần đầu và nhằm bảo đảm quyền lợi của các bị cáo nên cần thiết hoãn xét xử. Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong vụ án này, 15 bị cáo kháng cáo. Trong đó, Nguyễn Mạnh Quyền (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và xin miễn trách nhiệm hình sự tội "Đưa hối lộ".

Bản án sơ thẩm trước đó xác định, với vai trò là Tổng giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ, số tiền 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bị tuyên phạt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Quyền phải chấp hành chung là 19 năm tù.

Liên quan, quá trình Công ty Dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách (Chủ tịch doanh nghiệp này) đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Bị cáo Cách cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, Phạm Văn Cách bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 7 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc - cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Nằm trong vụ án, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) bị tuyên phạt 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cựu viện trưởng này kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách trong quá trình cung cấp thuốc vào cơ sở y tế cổ truyền này.

Bị cáo Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa dược - vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (cũ) và Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (cũ) cũng kháng cáo toàn bộ bản án. Trước đó, 2 bị cáo này đều nhận mức án 2 năm tù giam.

Ngoài ra, 10 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo hoặc xin được miễn hình phạt.

Cơ quan tố tụng đánh giá đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, BHXH xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Hoạt động tội phạm diễn ra từ năm 2015 đến nay mới bị phát hiện, nên khó khăn trong việc điều tra, xử lý. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức, cơ quan y tế.