Vóc dáng gây chú ý của ca sĩ Hàn

Thành viên Hyoyeon của nhóm nhạc Girls' Generation (hay còn gọi là SNSD) mới đây chia sẻ những bức ảnh chụp trong chuyến đi nước ngoài của cô. Loạt ảnh được nữ ca sĩ đăng trên trang cá nhân với chú thích "Bali Vibe". Loạt ảnh hé lộ những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ của Hyoyeon tại Bali.
Qua loạt ảnh, có thể thấy Hyoyeon đang thư giãn tại một khu nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ tắm nắng, bơi, tập yoga… Đặc biệt, thành viên SNSD khoe vóc dáng gợi cảm, cân đối trong bộ bikini màu đen trắng.
Hình ảnh mới được chú ý của Hyoyeon. Ảnh: @hyoyeon_x_x.
Hiện tại, Hyoyeon tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau khi hoàn tất hoạt động quảng bá sản phẩm mới. Nữ ca sĩ đã phát hành đĩa đơn mang tên YES vào tháng 7. Cùng thời gian, cô tiến hành tour diễn với nhiều điểm đến trên toàn thế giới.
Hyoyeon, hay còn gọi là DJ HYO, sinh năm 1989 tại Incheon, Hàn Quốc. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc SNSD vào năm 2007. Họ nhanh chóng nổi tiếng và trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop thế hệ thứ 2 nhờ các bản hit Gee, Oh!, Run Devil Run…
Là thành viên chủ lực về vũ đạo và rap của SNSD, Hyoyeon tiếp tục phát triển sự nghiệp đa dạng với vai trò DJ, nhà sản xuất âm nhạc và MC.
Bên cạnh đó, Hyoyeon còn phát triển công việc kinh doanh. Cô từng mở nhà hàng bánh bao và mì kiều mạch ở Los Angeles, Mỹ rồi giao cho người thân quản lý. Công việc kinh doanh khá thuận lợi nhưng bởi chi phí quá cao nên Hyoyeon quyết định đóng cửa nhà hàng.
