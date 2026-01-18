Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo không ngừng học hỏi từ thực tiễn

Cuốn sách "Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo" là một công trình có giá trị đặc biệt được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản, góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của đồng chí Võ Văn Kiệt - một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới.

Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo là hành trình tái hiện cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt trong mối liên hệ chặt chẽ với quá trình hình thành tư duy và bản lĩnh hành động. Qua những sự kiện lịch sử cụ thể, việc giải quyết những tình huống đầy thử thách và không ít quyết định mang tính bước ngoặt, người đọc đã thấy được đặc điểm nổi bật, xuyên suốt của đồng chí Võ Văn Kiệt, đó là không ngừng học hỏi từ thực tiễn, biết tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng tri thức một cách sáng tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Là cuốn sách từng được trao Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2024, trong lần tái bản này, từ cấu trúc ba tập, phân chia theo từng giai đoạn lịch sử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã biên tập, chỉnh sửa và tập hợp lại thành một cuốn nhằm giúp bạn đọc tiếp cận liền mạch hơn hành trình “trí tuệ và sáng tạo” của một nhà lãnh đạo tài năng của đất nước - Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cuốn sách "Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo" vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, lại chịu ách thống trị của thực dân Pháp, nên Võ Văn Kiệt không có điều kiện theo đuổi con đường học vấn chính quy, bài bản. Song, chính đời sống cách mạng đã trở thành “trường học” lớn của ông. Từ rất sớm, ông đã hình thành thói quen quan sát kỹ lưỡng, lắng nghe nhiều chiều và tự đặt câu hỏi trước mỗi vấn đề. Trong những thời khắc khó khăn và thử thách của chiến tranh, hay ở những khúc quanh phức tạp của lịch sử, Võ Văn Kiệt không chỉ hành động theo mệnh lệnh, mà luôn trăn trở về đúng - sai, về hệ quả lâu dài của mỗi quyết định. Những va đập thực tiễn, kể cả những sai lầm không tránh khỏi, được ông nhìn thẳng và xem như bài học đắt giá. Chính thái độ trung thực với thực tiễn và với chính mình đã giúp ông sớm cảnh giác với tư duy giáo điều, máy móc, xa rời đời sống.

Khi đảm nhiệm những cương vị lãnh đạo quan trọng, đặc biệt trên cương vị người đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần tự học ấy càng được thể hiện rõ. Võ Văn Kiệt học từ nhịp sống sôi động của đô thị, từ những vấn đề rất cụ thể của sản xuất, lưu thông, đời sống dân sinh. Ông chủ động lắng nghe ý kiến của công nhân, cán bộ kỹ thuật, trí thức, chuyên gia, không phân biệt “bên này” hay “bên kia”, miễn là có tri thức và có thiện chí đóng góp. Với ông, học từ công việc, từ mọi người chính là con đường nhanh nhất để hiểu thực tiễn và tìm ra cách tháo gỡ khó khăn.

Ở mỗi giai đoạn, hình ảnh Võ Văn Kiệt hiện lên như một con người luôn trăn trở trước những bài toán cụ thể của đời sống, không bằng lòng với những khuôn mẫu sẵn có, và sẵn sàng tìm tòi những cách làm mới để tháo gỡ khó khăn. Ông học để tránh lặp lại sai lầm, học để dám đổi mới và học để dám chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân.

Xuyên suốt tác phẩm, Võ Văn Kiệt được khắc họa như một nhà lãnh đạo không chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính, mà luôn lắng nghe, đối thoại, tìm kiếm ý kiến từ nhiều phía, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, những người trực tiếp gắn bó với thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội. Chính từ đây, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đưa ra những quyết sách táo bạo, nhiều khi đi trước nhận thức chung của thời đại, qua đó góp phần tạo nên những chuyển biến quan trọng của đất nước.

Có thể nói, cuốn sách Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo không chỉ giúp bạn đọc hiểu thêm về một nhà lãnh đạo tài năng, mà còn gợi mở một phương pháp học tập và làm việc hiệu quả: học từ đời sống, học từ nhân dân, học từ chính những va đập của thực tiễn. Chính tinh thần tự học bền bỉ ấy đã làm nên bản lĩnh trí tuệ của Võ Văn Kiệt - một nhà lãnh đạo để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Việt Nam hiện đại.