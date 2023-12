Vợ tài tử Lee Sun Kyun suy sụp tiễn đưa chồng

Dòng người tiễn đưa Lee Sun Kyun về nơi an nghỉ. Vợ của cố nghệ sĩ không ngừng rơi nước mắt. Ngày 27/12, hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc như The Korea Times, Yonhap News, News1 đưa tin nam diễn viên Ký sinh trùng Lee Sun Kyun được phát hiện đã qua đời. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong ôtô tại công viên ở trung tâm Seoul lúc 10h30 27/12 và cảnh sát sau đó xác định người này là Lee. Trong xe có than.