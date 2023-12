Tranh cãi quá trình điều tra trước khi Lee Sun Kyun chết trong xe hơi

Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng khi biết tài tử "Ký sinh trùng" Lee Sun Kyun qua đời. Cùng lúc, khán giả Hàn Quốc cũng chỉ trích cuộc điều tra của cảnh sát.

News1 đưa tin tin tức về cái chết của Lee Sun Kyun gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Người hâm mộ ở trong, ngoài nước đều bày tỏ sự tiếc thương. Các đồng nghiệp trong ngành giải trí cũng gửi lời chia buồn tới Lee Sun Kyun thông qua mạng xã hội.

Giới giải trí và người hâm mộ bàng hoàng

Nam diễn viên hài Yoon Taek bày tỏ: “Tôi đã khóc và tự hỏi cuộc sống khó khăn hơn cái chết đến mức nào và tại sao anh ấy lại chọn quay lưng với những đứa con, vợ và cha mẹ yêu quý của mình. Anh ấy là một diễn viên Hàn Quốc đáng tự hào, người đã mang đến niềm vui qua màn ảnh bằng giọng nói ngọt ngào và sâu lắng. Bây giờ anh ấy rời xa thế giới và đến một nơi thoải mái. Tôi hy vọng anh sẽ hạnh phúc ở đó”.

Claudia Kim cho biết cô rất sốc khi hay tin đồng nghiệp qua đời. Nữ diễn viên viết: "Mọi người đều xứng đáng được tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Ngành giải trí Hàn Quốc đã mất đi tài năng lớn. Tôi xin gửi lời cầu nguyện đến gia đình và bạn bè thân thiết của anh ấy. Hãy yên nghỉ nhé".

Phát thanh viên Jang Seong Gyu chia sẻ: "Cầu mong người quá cố được yên nghỉ". Jeong Ga Eun cũng bày tỏ: "Tôi rất đau lòng". Đạo diễn Byun Young Joo và Lee Soo gửi lời chia buồn bằng cách tải lên mạng xã hội tấm hình đen mà không kèm theo bất kỳ bình luận nào khác.

Lee Sun Kyun được phát hiện qua đời trong ôtô sáng 27/12. Ảnh: Sports Donga.

Trong khi đó, nam diễn viên Lee Ji Hoon từng hợp tác với Lee Sun Kyun trong phim Going to the End chỉ trích những tài khoản mạng đã đặt điều xung quanh vụ điều tra sử dụng ma túy của đồng nghiệp. Nam diễn viên bức xúc khi ý kiến dư luận đã phần nào tạo áp lực lên Lee Sun Kyun trong suốt thời gian qua để rồi cuối cùng tài tử Ký sinh trùng đưa ra lựa chọn cực đoan.

News1 đưa tin người hâm mộ ở trong nước và quốc tế cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun. “Điều này có đúng không”, “Tôi cầu nguyện cho người đã khuất được yên nghỉ”, “Tôi cảm thấy tiếc cho vợ anh ấy, Jeon Hye Jin”, “Tôi thích các tác phẩm của Lee Sun Kyun”, News1 trích dẫn bình luận của khán giả.

Tang lễ của Lee Sun Kyun được tổ chức tại Phòng 1, nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul vào chiều 27/12. Vợ của Lee Sun Kyun là nữ diễn viên Jeon Hye Jin mong muốn tổ chức lễ tang riêng tư. Lễ an táng được tổ chức tại Seonyeong, Buan-gun, Jeollabuk-do.

Theo Newsis, Lee Sun Kyun vốn có hình tượng người đàn ông của gia đình, đã bị ảnh hưởng nặng nề khi dính líu đến A (29 tuổi), một nữ quản lý của cơ sở giải trí và từ đây bị điều tra sử dụng ma túy.

Gần đây vợ anh, Jeon Hye Jin đã bán lỗ một tòa nhà trị giá 15 tỷ won và làm dấy lên nghi ngờ việc đó có liên quan gì đến vụ án của Lee Sun Kyun hay không. Tuy nhiên, Jeon Hye Jin khẳng định việc này không liên quan đến cáo buộc ma túy của chồng cô.

Những tranh cãi xoay quanh quá trình điều tra Lee Sun Kyun

Trước khi qua đời, Lee Sun Kyun bị điều tra cáo buộc sử dụng ma túy với 3 cuộc thẩm vấn, trong đó lần gần nhất kéo dài 19 tiếng. Trong suốt quá trình điều tra, Lee Sun Kyun luôn khẳng định anh vô tình sử dụng ma túy vì cho rằng đó là thuốc ngủ.

Theo Yonhap News, sự việc lần đầu tiên được biết đến thông qua tin tức của một phương tiện truyền thông địa phương vào 19/10. Thời điểm đó, cuộc điều tra diễn ra nội bộ. Đây là cuộc điều tra cơ bản được tiến hành dựa trên thông tin tình báo đơn giản.

Đáng nói, sự việc liên quan đến một diễn viên hàng đầu nên có thể gây ra hậu quả to lớn. Thế nhưng, thông tin của cuộc điều tra bị rò rỉ. Thực tế, vụ việc đã ảnh hưởng rất nhiều tới Lee Sun Kyun và G-Dragon cũng như công việc của họ.

Vì thế, có ý kiến ​​chỉ trích cảnh sát đã không ngăn chặn được việc rò rỉ thông tin từ giai đoạn điều tra nội bộ, Yonhap News nhận định.

Lee Sun Kyu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ilyo.

Một sĩ quan cảnh sát có kinh nghiệm điều tra ma túy của người nổi tiếng cho biết: "Việc thông tin bị bại lộ chắc chắn khiến cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn".

Yonhap News chỉ ra công chúng cũng chỉ trích cuộc điều tra của cảnh sát là vô lý vì không có bằng chứng vật lý rõ ràng nào được đảm bảo liên quan đến vụ án. Cảnh sát đã không thu được bằng chứng cụ thể mà chỉ bắt đầu điều tra dựa vào lời khai của giám đốc cơ sở giải trí người lớn - một tội phạm có 6 tiền án, trong đó có sử dụng ma túy.

Tất cả lông trên cơ thể mà cảnh sát thu được từ Lee Sun Kyun đều âm tính trong cả lần xét nghiệm thuốc thử đơn giản đầu tiên và phân tích chi tiết thứ hai. Nam tài tử đã bị triệu tập và thẩm vấn ba lần. Trong lần thẩm vấn thứ 3 vào ngày 23/12, một cuộc điều tra chuyên sâu được tiến hành suốt 19 giờ nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra.

Đáp lại những lời chỉ trích rằng cuộc điều tra là không hợp lý, cảnh sát tuyên bố: "Các cuộc điều tra tội phạm ma túy không chỉ được xác định dựa trên kết quả phân tích của Cơ quan Pháp y Quốc gia mà còn cả lời khai của những người liên quan và dữ liệu pháp y".

Cảnh sát cho biết họ đã cố gắng giữ kín tình hình điều tra càng nhiều càng tốt. Một quan chức cảnh sát nói với Yonhap News sau khi tin tức Lee Sun Kyun qua đời gây chấn động: “Chúng tôi rất đau buồn khi biết ông Lee đã qua đời khi đang bị điều tra. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình tang quyến”.

Tuy nhiên, ông giải thích: "Chúng tôi đã cố gắng tiến hành điều tra nhanh nhất có thể và chưa bao giờ tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu giới truyền thông tránh đưa tin và tên thật càng nhiều càng tốt".