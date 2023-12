Hiện trường diễn viên Lee Sun Kyun được phát hiện tử vong

Lee Sun Kyun được phát hiện qua đời trong ôtô gần Công viên Waryong ở Jongno-gu sáng 27/12. Hàng loạt sự kiện giải trí sau đó bị hủy bỏ.

Sau khi tin tức Lee Sun Kyun qua đời gây chấn động ngành giải trí, truyền thông Hàn Quốc cũng công bố hiện trường vụ việc. Lee Sun Kyun được phát hiện đã mất trong ôtô gần Công viên Waryong ở Jongno-gu vào 27/12.

Cảnh sát cho biết lúc 10h12 ngày 27/12, họ nhận được thông báo từ vợ của Lee Sun Kyun. Theo gia đình, Lee Sun Kyun để lại thư tuyệt mệnh và mất liên lạc với mọi người từ một ngày trước đó.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, cảnh sát tiến hành một cuộc tìm kiếm và tìm thấy một người đàn ông bất tỉnh trong chiếc xe gần Công viên Waryong. Người đàn ông này sau đó được xác định là Lee Sun Kyun và trên ghế hành khách có than củi.

Công chúng không khỏi bàng hoàng trước tin tức bất ngờ về Lee Sun Kyun. Rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi anh là diễn viên hàng đầu, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, theo Sports Chosun.

Hiện trường nơi Lee Sun Kyun qua đời. Ảnh: Yonhap News, Osen, News1, The Fact.

Theo The Fact, hàng loạt sự kiện giải trí bị hủy bỏ sau khi thông tin Lee Sun Kyun qua đời được công bố. Nam diễn viên Kim Seong Gyu, đảm nhận vai diễn trong bộ phim Noryang: The Sea of ​​​​Death lên kế hoạch gặp gỡ phóng viên và thực hiện cuộc phỏng vấn vào 13h ngày 27/12. Tuy nhiên, đoàn phim Noryang: The Sea of ​​​​Death quyết định hủy bỏ lịch phỏng vấn.

Ê-kíp sản xuất Mùa xuân ở Seoul dự định tổ chức sự kiện đặc biệt để cảm ơn khán giả tại CGV Yongsan I'Park Mall, Lotte Cinema World Tower và Megabox COEX nhưng sự kiện cũng bị lùi lịch.

Buổi giới thiệu bộ phim truyền hình của tvN Marry My Husband (do Shin Yu Dam viết kịch bản, Park Won Guk đạo diễn), dự kiến ​​phát sóng trực tuyến lúc 14h ngày 27/12 bị hoãn lại. Phía Marry My Husband thông báo: "Do một tin tức bất ngờ xảy ra trong làng giải trí nên lịch trình hôm nay được chuyển sang phát sóng lúc 14h ngày 1/1/2024".

Lee Sun Kyun qua đời khiến công chúng bàng hoàng. Ảnh: Yonhap.

Công ty của Lee Sun Kyun, Hodu&U Entertainment, cho biết tang lễ của nam diễn viên được tổ chức riêng tư và chỉ có người thân, đồng nghiệp thân thiết tham dự. Công ty yêu cầu cộng đồng mạng hạn chế lan truyền những thông tin sai lệch dựa trên suy đoán.

Lee Sun Kyun bị cảnh sát điều tra từ tháng 10 vì nghi ngờ sử dụng cần sa và thuốc hướng thần. Vào 23/12, nam diễn viên trải qua quá trình thẩm vấn kéo dài 19 giờ. Trong quá trình điều tra của cảnh sát, Lee Sun Kyun luôn khẳng định anh vô tình sử dụng ma túy vì cho rằng đó là thuốc ngủ.

Theo Sports Chosun, nam diễn viên Lee Sun Kyun đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được yêu mến nhờ hình ảnh ngay thẳng và lịch lãm, nhưng sau vụ bê bối ma túy, anh đã kết thúc sự nghiệp diễn xuất bằng một quyết định cực đoan.