Tang lễ của tài tử 'Ký sinh trùng' Lee Sun Kyun thắt chặt an ninh

Tang lễ của Lee Sun Kyun được tổ chức riêng tư và thắt chặt an ninh tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Jongno-gu, Seoul.

Chiều 27/12, tờ Xports News đưa tin đám tang của cố nghệ sĩ Lee Sun Kyun, được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Jongno-gu, Seoul. Theo truyền thông Hàn Quốc, vợ của nam diễn viên là Jeon Hye Jin mong muốn tổ chức tang lễ riêng tư. Các phóng viên Hàn Quốc đến địa điểm tổ chức nhưng không thể vào do an ninh thắt chặt.

Nam diễn viên Lee Sun Kyun qua đời ngày 27/12.



Đạo diễn Lee Won Seok hợp tác với Lee Sun Kyun trong dự án gần đây là Killing Romance đã đến tiễn đưa đồng nghiệp thân thiết. Tang lễ được tổ chức tới đêm 29/12 và cố nghệ sĩ an nghỉ tại Seonyeong, Buan-gun, Jeollanam-do.

10h sáng 27/12, Lee Sun Kyun được phát hiện đã qua đời trong ôtô tại công viên ở Jongno-gu, Seoul.

Hình ảnh tại địa điểm cử hành tang lễ của Lee Sun Kyun. Ảnh: Xports News.

Theo The Fact, hàng loạt sự kiện giải trí bị hủy bỏ sau khi thông tin Lee Sun Kyun qua đời được công bố. Nam diễn viên Kim Seong Gyu, đảm nhận vai diễn trong bộ phim Noryang: The Sea of ​​​​Death lên kế hoạch gặp gỡ phóng viên và thực hiện cuộc phỏng vấn vào 13h ngày 27/12. Tuy nhiên, đoàn phim Noryang: The Sea of ​​​​Death quyết định hủy bỏ lịch phỏng vấn.

Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ cũng bàng hoàng, gửi lời chia buồn tới Lee Sun Kyun cũng như gia đình.

Lee Sun Kyun ra mắt năm 2001, sau đó tham gia nhiều phim nổi tiếng như White Tower, The 1st Coffee Prince, Pasta, Golden Time... và thể hiện diễn xuất ấn tượng. Đặc biệt, anh nhận được sự chú ý ở nước ngoài khi xuất hiện trong Ký sinh trùng, bộ phim giành 4 giải thưởng, bao gồm Cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72.