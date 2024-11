Võ sĩ Việt thất bại đáng tiếc, Armando giành đai vô địch

Ngày 16/11, tâm điểm của sự kiện là trận tranh đai MMA hạng 77 kg giữa Lý Văn Huỳnh (Việt Nam) và Armando de Crescenzo (Nam Phi). Dù khởi đầu ấn tượng với cú đá chân trái đặc trưng, Lý Văn Huỳnh không thể hạ gục đối thủ lỳ lợm.

Trong thế trận giằng co, Armando bất ngờ thực hiện đòn siết cổ khiến trọng tài phải can thiệp, giúp anh giành chức vô địch. Đây là lần thứ hai đai hạng 77 kg có chủ, sau Aleksei Filonenko năm 2022.

Ở trận đấu áp chót, võ sĩ khách mời Rhino Casipe (Philippines) gặp chấn thương ngay trước trận đấu với Trần Ngọc Lượng (Việt Nam). Dù cố gắng tiếp tục thi đấu, anh buộc phải dừng lại sau vài giây, mang về chiến thắng kỹ thuật cho đối thủ.

Một trận tranh đai đáng chú ý khác chứng kiến Zakhar Dzmitrychenka (Belarus) thắng áp đảo Trần Quốc Toản (Việt Nam) trong hạng 84 kg. Chỉ sau chưa đầy hai phút, Zakhar dùng đòn "ground and pound" để kết thúc đối thủ, trở thành ứng viên tranh đai với đương kim vô địch Phạm Công Minh.

Ở hạng cân nữ 52 kg, nhà vô địch Jujitsu quốc gia Lò Thị Phung xuất sắc giành chiến thắng trước Hồ Thị Ngọc Bích bằng đòn siết cổ sau (rear-naked choke) chỉ trong 1 phút 49 giây.

Trận đấu đôi công mãn nhãn giữa Trần Trọng Kim và Bùi Đình Khải tại hạng 56 kg cũng để lại dấu ấn. Kinh nghiệm vượt trội giúp Trọng Kim giành chiến thắng bằng đòn siết cổ ngay giữa võ đài sau hai hiệp đấu căng thẳng.

Hai chiến thắng ấn tượng khác thuộc về Trần Việt Anh (hạng 65 kg) và Bạch Văn Nghĩa (hạng 60 kg), cả hai đều hạ gục đối thủ bằng đòn siết cổ sau.

LION Championship sẽ trở lại vào ngày 14/12 tại Hà Nội với sự kiện LION Championship 20, nơi đương kim vô địch Kamil Michal Nguyễn Văn và Chelsey Cashwell bảo vệ đai của mình trong các trận đấu đỉnh cao.

