Những cuộc đối đầu nảy lửa tại giải MMA của Johnny Trí Nguyễn

Sự kiện sắp tới bao gồm 10 trận đấu đầy kịch tính, chắc chắn làm hài lòng người hâm mộ võ thuật trên khắp cả nước.

Vòng tứ kết vào cuối tháng 8 diễn ra đầy sôi nổi với các hạng cân Hổ mang (55 kg), Kim kê (57 kg), Chim ưng (59 kg), Hắc báo (63 kg) và Mãnh hổ (68 kg). Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng, nâng tầm chất lượng thi đấu của các võ sĩ Việt Nam trong bối cảnh họ dần làm quen với thể thức MMA chuyên nghiệp.

Các chuyên gia đánh giá cao sự tiến bộ này và khán giả cũng dành nhiều sự ủng hộ sau thành công của vòng tứ kết.

Tại vòng bán kết diễn ra tối 26/10, những cuộc chạm trán đáng chú ý bao gồm: Phạm Ngọc Cảnh đối đầu Lê Huy Hoàng ở hạng Hổ mang (55 kg), Trần Kiệt gặp Lưu Đức Mạnh tại hạng Kim kê (57 kg), Trần Minh Nhựt tranh tài với Mùi Trọng Vinh ở hạng Chim ưng (59 kg), Lê Thành Trung đối đầu với Nguyễn Tiến Long ở hạng Hắc báo (63 kg), và Vũ Hải so găng với Nguyễn Trung Hải tại hạng Mãnh hổ (68 kg).

Vòng bán kết GMA sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10, với những cuộc so tài kịch tính hứa hẹn làm thỏa mãn đam mê của người hâm mộ MMA.

Ngay trước thềm sự kiện, võ sư Johnny Trí Nguyễn thông báo một cột mốc quan trọng: Thần Võ Việt Nam chính thức xuất hiện trên Tapology, một trong những trang web uy tín nhất thế giới về xếp hạng và thống kê võ thuật. "Sự hiện diện trên Tapology không chỉ là sự công nhận tính chuyên nghiệp của giải đấu mà còn giúp võ sĩ GMA có thêm cơ hội tiếp cận với các nhà quản lý, chuyên gia và thương hiệu tài trợ từ trong và ngoài nước," ông Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

"Trên hết, việc thành tích của võ sĩ được ghi nhận trên Tapology đồng nghĩa với việc họ được công nhận chính thức và lưu trữ trên một nền tảng uy tín, qua đó nâng tầm đẳng cấp của võ sĩ Việt Nam trên trường quốc tế," ông nói thêm.

Tại buổi họp báo công bố nhà tài trợ cho giải, võ sư Johnny Trí Nguyễn cũng mang đến tin vui cho các võ sĩ khi thông báo rằng giải thưởng của các sự kiện sắp tới sẽ tăng thêm 30% nhằm tôn vinh sự nỗ lực và tài năng của những người tham gia thi đấu.

