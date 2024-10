Cựu vô địch MMA Văn Ý đối mặt thử thách lớn

LION Championship 18 (LC 18) - sự kiện thứ 7 của giải MMA LION Championship - sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 12/10 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội).

Nghiêm Văn Ý (phải) sẽ đối mặt thử thách lớn.

Trận đấu chính của sự kiện hứa hẹn mang đến cảm giác hồi hộp tột độ khi cựu vô địch hạng 65 kg, Nghiêm Văn Ý, người giữ vị trí số 1 trong hạng cân, đối đầu với võ sĩ Quàng Văn Minh - đang có phong độ đáng nể với chuỗi 3 trận thắng.

Văn Ý, võ sĩ sinh năm 1999, vừa để mất chức vô địch vào tay Felipe Negochadle tại LION Championship 11, và giờ đây phải chiến đấu để bảo vệ cơ hội tranh đai của mình. Quàng Văn Minh, nổi bật với chiến thắng ấn tượng trước võ sĩ người Đức Mirko Maurice Horn tại LION Championship 13 hồi tháng 5, sẽ là thử thách không hề nhỏ cho Văn Ý.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật Muay Thái của Văn Minh và phong cách Tán Thủ của Nghiêm Văn Ý chắc chắn sẽ tạo nên một trận đấu gay cấn và mãn nhãn.

Ngoài trận đấu đáng chú ý giữa Văn Ý và Văn Minh, sự kiện còn ghi nhận màn ra mắt của tài năng trẻ Đinh Văn Khuyến tại hạng 56 kg. Sau chiến thắng ấn tượng trước Huỳnh Ngọc Tín tại LION Championship 14, Khuyến sẽ đọ sức với Võ Thanh Tùng, một võ sĩ chưa từng để thua ở LION Championship, mặc dù vẫn chưa có thành tích nổi bật.

Mở màn cho hạng A của LION Championship 18 là cuộc đối đầu giữa hai nữ võ sĩ Lò Thị Tâm và Hoàng Thị Nhật Quế. Sau chiến thắng trước Văn Thị Ngọc Huyền ở LION Championship 15, Lò Thị Tâm phải đối mặt với thử thách lớn từ nhà vô địch Jujitsu Châu Á, Hoàng Thị Nhật Quế.

Người chiến thắng trong trận đấu này sẽ có cơ hội thách thức danh hiệu vô địch hạng 60 kg nữ của võ sĩ người Mỹ, Chelsey Cashwell.

Bên cạnh ba trận đấu hạng A, LION Championship 18 còn mang đến 4 trận đấu hạng B (nghiệp dư) thú vị giữa các gương mặt triển vọng: Huỳnh Ngọc Tín vs. Lê Văn Trọng (60 kg), Nguyễn Đức Thắng vs. Bạch Văn Nghĩa (60 kg), Nguyễn Phú Thịnh vs. Lê Văn Vũ (65 kg) và Trương Quang Kiệt vs. Nguyễn Văn Trung (56 kg).