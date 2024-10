Cựu vương MMA Văn Ý tái khẳng định vị thế

Trong đó, màn trình diễn nổi bật của cựu vô địch Nghiêm Văn Ý chính thức mở ra cơ hội cho anh trở lại đỉnh cao.Trong trận đấu hạng A (hệ chuyên nghiệp), Văn Ý, với tư cách là cựu vô địch và đang xếp hạng nhất trong hạng 65 kg, đối đầu với Quàng Văn Minh, võ sĩ có phong độ ấn tượng với 3 trận thắng liên tiếp tại LION Championship.

Ngay từ hiệp 1, Văn Ý cho thấy tốc độ và sức mạnh vượt trội qua những cú đá mạnh mẽ và chính xác. Trong khi đó, Văn Minh nỗ lực tìm kiếm cơ hội để sử dụng những đòn tay sở trường - phong cách giúp anh giành chiến thắng knock-out ở trận đấu trước đó. Tuy nhiên, với khả năng phản xạ nhanh và chiến thuật hợp lý, Văn Ý nắm giữ thế chủ động.

Bước vào hiệp 3, trong một tình huống gần gũi, cựu vô địch bất ngờ tung ra một đòn tay hiểm hóc, đánh ngã đối thủ. Loạt đòn đấm liên tiếp sau đó khiến trọng tài phải can thiệp và dừng trận đấu, mang lại chiến thắng knock-out kỹ thuật (TKO) cho Văn Ý.

Chiến thắng này giúp Văn Ý giành quyền thách đấu đương kim vô địch Felipe Negochadle ở hạng cân 65 kg. Tại LION Championship 11 vào năm 2023, Negochadle từng đánh bại Văn Ý bằng một đòn bẻ tay tại hiệp 4 trong một trận đấu căng thẳng. Màn tái đấu giữa hai võ sĩ dự kiến diễn ra tại LION Championship 20 vào ngày 14/12 tại Hà Nội.

Ngoài Văn Ý, đồng đội của anh, Bạch Văn Nghĩa, cũng có chiến thắng ấn tượng khi đánh bại Nguyễn Đức Thắng tại hạng B (hệ nghiệp dư) bằng knock-out kỹ thuật chỉ sau 1 phút 10 giây, thể hiện tài năng nổi bật của mình trên sàn đấu.

Trong các trận đấu khác tại hạng A, võ sĩ Đinh Văn Khuyến gây bất ngờ khi vượt qua “vua lì đòn” Võ Thanh Tùng bằng tính điểm, bổ sung thêm một đối thủ chất lượng trong hạng cân 56 kg.

Các ứng viên khác như Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Phú Thịnh và Huỳnh Ngọc Tín cũng giành chiến thắng tính điểm trong những trận đấu ở hạng 56 kg, khẳng định sự cạnh tranh khốc liệt tại sự kiện này.

Sự kiện tiếp theo, LION Championship 19, sẽ được tổ chức vào ngày 16/11 tại thành phố đảo Phú Quốc, Kiên Giang, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những trận đấu kịch tính và hấp dẫn.

