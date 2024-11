Sống khỏe, sống đẹp với mô hình thể chất toàn diện USFD

Lần đầu tiên, một tác giả người Việt Nam ghi dấu ấn trên nền tảng xuất bản khoa học uy tín Routledge với công trình nghiên cứu trong lĩnh vực thể thao.

Đó là tiến sĩ Nguyễn Trà Giang (Dr. Jane Nguyen), người vừa ra mắt cuốn sách khoa học thể thao mang tên "Mô hình thể chất toàn diện và bao hàm - A Unified System Fitness Design" (USFD). Cuốn sách đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cá nhân hóa phương pháp rèn luyện sức khỏe phù hợp với từng đối tượng trong cuộc sống hiện đại.

Sau hai năm nghiên cứu và sáng tạo, tiến sĩ Nguyễn Trà Giang, cùng cộng sự - tiến sĩ Oliver Napila Gomez, hiện công tác tại Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), hoàn thành cuốn sách USFD. Đây là một công trình khoa học mang tính đột phá, không chỉ định hướng lại nhận thức về rèn luyện thể chất mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe đối với mọi tầng lớp xã hội.

Bà Nguyễn Trà Giang, hiện giữ chức vụ Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, được biết đến không chỉ bởi vai trò lãnh đạo trong thể thao mà còn bởi những đóng góp lớn trong nghiên cứu và giảng dạy. Ngày 24/11, bà tổ chức hội thảo "Live Well, Your Way - Sống khỏe cho chính bạn" và buổi ra mắt cuốn sách tại TP.HCM.

Cuốn sách "Mô hình thể chất toàn diện và bao hàm" tập trung giới thiệu những khái niệm mới về các tố chất thể lực, từ đó xây dựng những phương pháp rèn luyện phù hợp cho từng nhóm đối tượng: từ trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người khuyết tật đến các vận động viên chuyên nghiệp.

Tiến sĩ Trà Giang nhấn mạnh: "Không có một phương pháp tập luyện nào là phù hợp cho mọi người. Thể trạng của người làm văn phòng khác với người lao động chân tay, và nhu cầu của một vận động viên cũng hoàn toàn khác với người bình thường. Vì vậy, hiểu rõ cơ thể và tính chất công việc hàng ngày sẽ giúp mỗi người tìm ra cách rèn luyện phù hợp nhất".

USFD không chỉ đưa ra lý thuyết mà còn cung cấp những hướng dẫn thực tế, giúp cá nhân hóa quá trình rèn luyện, mang lại hiệu quả cao và bền vững.

Một điểm sáng trong công trình của tiến sĩ Nguyễn Trà Giang là việc nghiên cứu ứng dụng khoa học thể thao vào đời sống của cộng đồng người khuyết tật. Theo tiến sĩ Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM và Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam, cuốn sách mang đến giá trị lớn cho nhóm đối tượng này.

"Hiện tại, Việt Nam có khoảng 8-10 triệu người khuyết tật, và ngày càng nhiều người trong số họ tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao. Công trình của tiến sĩ Nguyễn Trà Giang không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn hỗ trợ cộng đồng này tự tạo ra sân chơi cho chính mình. Đây là điều mà chúng tôi luôn mong muốn", ông Nghĩa chia sẻ.

Cuốn sách USFD được kỳ vọng sẽ trở thành một tài liệu quan trọng trong công tác đào tạo, huấn luyện thể chất không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi quốc tế.

Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, nhận định: "Đây là công trình nghiên cứu mang tính khoa học cao, ứng dụng thực tiễn xuất sắc. Trong bối cảnh phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển, USFD sẽ trở thành nguồn cảm hứng lớn, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, năng động".

Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang và cuốn sách USFD không chỉ là dấu mốc quan trọng của khoa học thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới mà còn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: thể thao không đơn thuần là cuộc đua thành tích mà là phương tiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tiến sĩ Trà Giang hay cộng đồng nghiên cứu Việt Nam, mà còn là nguồn động lực để các nhà khoa học, huấn luyện viên và người yêu thể thao tiếp tục đổi mới và phát triển. Trong hành trình hội nhập quốc tế, khoa học thể thao Việt Nam đã có một bước tiến vững chắc.