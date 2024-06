Võ sĩ MMA gây xôn xao khi cầu hôn sau trận thua và bị từ chối

Lukas Bukovaz, võ sĩ người CH Czech, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với việc cầu hôn bạn gái ngay sau khi thua trận, để rồi bị từ chối phũ phàng trước hàng vạn khán giả.

Cuối tuần trước, Bukovaz nhận thất bại khi kết hợp cùng võ sĩ Patrik Horvath để đối đầu Jan Michalek, trong trận đấu một chấp hai tại giải đấu võ tự do (MMA) Clash of the Stars diễn ra ở CH Czech.

Ngay sau trận thua, khi bạn gái tiến vào lồng bát giác để an ủi Bukovaz, anh quỳ một chân và giơ chiếc nhẫn lên để cầu hôn cô. Tuy nhiên, trong khi khoảng 20.000 có mặt tại nhà thi đấu bắt đầu hò reo, cô gái lại có động tác đặt tay lên mặt và quay sang hướng khác, biểu lộ vẻ khó chịu và xấu hổ.

“Dựa vào những gì đã xảy ra trong mối quan hệ của chúng ta, tôi không thể đồng ý”, bạn gái của Bukovaz nói qua chiếc micro. Khi những tràn la ó từ các khán giả xuất hiện, cô gái này mới giải thích rằng Bukovaz đã ngoại tình trong lúc hai người quen nhau.

Đoạn clip võ sĩ Bukovaz cầu hôn bạn gái ngay sau khi thua trận để rồi bị từ chối gây xôn xao mạng xã hội.

Ít giờ sau, Bukovaz đăng bài lên trang cá nhân phủ nhận thông tin trên. Anh khẳng định bản thân chân thành và không làm gì sai trái trong lúc quen bạn gái.

Trên mạng xã hội, sự việc của Bukovaz thu hút nhiều sự quan tâm. “Cậu ấy nhận hai thất bại liên tiếp chỉ trong ít phút. Thật tội nghiệp”, một tài khoản bình luận. Trong khi đó, một người khác an ủi: “Có lẽ là một trong những đêm buồn nhất cậu ấy từng trải qua”.

Dù vậy, không ít người cho rằng Bukovaz lẽ ra nên chọn thời điểm cầu hôn phù hợp hơn. “Cậu ấy nên ngỏ lời khi giành chiến thắng. Cầu hôn bạn gái sau khi thua một trận hai đấu một là quyết định thiếu khôn ngoan”, một tài khoản bày tỏ quan điểm.

