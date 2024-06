Dự đoán của 'Gã điên' McGregor về Ronaldo

Rạng sáng 19/6 (giờ Hà Nội), trong lúc trận ra quân tại EURO 2024 của hai đội Bồ Đào Nha - CH Czech diễn ra, ngôi sao MMA nổi tiếng McGregor có bài đăng trên trang cá nhân với nội dung: "Đã đặt vào cửa Cristiano Ronaldo sẽ giành Chiếc giày Vàng tại EURO 2024".

Nếu CR7 đạt được danh hiệu cao quý trên, McGregor sẽ thu về gần 1 triệu USD .

Có lẽ những ai thường xuyên theo dõi CR7 đều biết McGregor là bạn thân của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Cuối năm 2023, cả hai còn cùng nhau theo dõi cuộc đối đầu quyền anh giữa Anthony Joshua và Otto Wallin.

Niềm tin của McGregor cho siêu sao 39 tuổi là có cơ sở, khi CR7 là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ EURO. Tại EURO 2020, CR7 có cùng 5 bàn thắng với Patrik Schick (CH Czech). Song, anh vẫn giành Chiếc giày Vàng nhờ sở hữu thêm 1 pha kiến tạo.

Ngoài ra, CR7 cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Bồ Đào Nha với 130 bàn. Mục tiêu của siêu sao 39 tuổi là 900 bàn thắng trên mọi đấu trường trong suốt sự nghiệp và hiện tại anh đã có 895 bàn.

Trong trận đấu đầu tiên tại EURO 2024, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước CH Czech nhờ một pha phản lưới nhà của trung vệ Robin Hranac và bàn thắng cuối trận của Francisco Conceicao. Tuy nhiên, CR7 vẫn chưa thể lập công dù thi đấu nổi bật.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.