HLV tuyển CH Czech: 'Ronaldo là thiên tài'

Rạng sáng 19/6 (giờ Hà Nội), tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước CH Czech ở lượt trận mở màn của bảng F. Dù không ghi bàn, Ronaldo vẫn nhận được lời khen.

Phát biểu sau trận, HLV tuyển CH Czech, ông Ivan Hasek chia sẻ: "Sự nguy hiểm Ronaldo mang lại thực sự quá phi thường. Cậu ấy đã cho thấy mình là một thiên tài như thế nào. Tôi phải ngả mũ thán phục Ronaldo và đó là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại".

Những mỹ từ ông Hasek dành cho tiền đạo sinh năm 1985 không hề quá lời, nếu nhìn vào màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu vừa qua. Siêu sao người Bồ Đào Nha di chuyển không biết mệt mỏi và là cái tên thi đấu rất nổi bật trên hàng công của "Selecao châu Âu".

Xuyên suốt trận đấu, Ronaldo tung ra 5 cú sút, 3 trong số đã đi trúng đích. Anh tạo ra 3 cơ hội và 1 trong số đó có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ngoài ra, Ronaldo cũng chuyền chính xác 100% (22/22 đường chuyền).

Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn cho thấy khát khao chiến thắng mãnh liệt và điều đó góp phần truyền lửa cho các đồng đội. Dù chưa thể ghi bàn trong trận ra quân, đóng góp của CR7 cho chiến thắng của đại diện bán đảo Iberia là không thể phủ nhận.

Chiến thắng 2-1 trước CH Czech giúp Bồ Đào Nha có ngày ra quân thuận lợi tại EURO 2024. Song, CR7 và các đồng đội vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện trong hành trình còn lại của giải đấu.

Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ lúc 23h ngày 22/6. Cũng trong lượt trận mở màn của bảng F, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đè bẹp Georgia với tỷ số 3-1.

