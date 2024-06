Ronaldo gây ấn tượng mạnh

Sau trận đấu, cựu tiền vệ Cesc Fabregas người Tây Ban Nha dành lời khen ngợi màn trình diễn của Ronaldo. Theo danh thủ từng khoác áo Arsenal và Barcelona, nếu so với phong độ thi đấu khi còn khoác áo MU (trong lần thứ hai trở lại CLB - PV), Ronaldo thậm chí còn chơi tốt hơn.

“Lối chơi tổng thể của Ronaldo tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thấy trong vài năm qua”, Fabregas chia sẻ với BBC Sport.

Fabregas nhận định rằng dù không ghi bàn, Ronaldo vẫn cho thấy phong độ thi đấu đỉnh cao và phẩm chất của một siêu sao khi luôn biết cách tạo ra cơ hội.

"Bất kể tình huống ra sao, nếu đội chơi tốt hoặc chơi không tốt, Ronaldo luôn tìm thấy cơ hội”, Fabregas chia sẻ thêm.

Trước khi Francisco Conceicao ghi bàn thắng muộn ở phút 90+2 ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Ronaldo gây ấn tượng khi tạo được nhiều sức ép lên khung thành của CH Czech.

Ở tuổi 39, cựu sao Man Utd vẫn chơi đầy nỗ lực và cho thấy phong độ thi đấu đẳng cấp của bản thân. Với việc được đá chính trước CH Czech, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ EURO.

Suốt 90 phút góp mặt trên sân, Ronaldo tung ra 5 pha dứt điểm, 3 trong đó trúng đích, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 100%, bao gồm 2 key-pass (đường chuyền tạo cơ hội). Siêu sao người Bồ Đào Nha còn có 1 tình huống chiến thắng khi tranh chấp trên không. WhoScored chấm Ronaldo điểm 7, cao hơn Rafael Leao, Bernardo Silva hay Bruno Fernandes.

Ở lượt tiếp theo của bảng F VCK EURO 2024, Bồ Đào Nha sẽ đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển đang có phong độ tốt tại giải năm nay. Lượt trận đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ đè bẹp Georgia với tỷ số 3-1.

