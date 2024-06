Ronaldo nên dự bị?

HLV Martinez sẽ xử trí thế nào với Ronaldo? Có thể sẽ tung anh vào trận nhẹ nhàng ở vòng bảng, rồi sẽ cất dần lên ghế dự bị khi giải đấu trở nên khốc liệt hơn.

Nhìn vào danh sách cầu thủ các đội dự EURO 2024, dễ thấy ĐTQG Pháp và Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ chất lượng cao. Đáng nói, đội hình Bồ Đào Nha mạnh đến mức… lố bịch.

HLV Martinez lần nữa có cơ hội trúng số

Mùa 2023/24, CLB vô địch giải Bồ Đào Nha là Sporting Lisbon, giành được 90 điểm và ghi 96 bàn sau 34 vòng. Song, họ chỉ có một cầu thủ được gọi vào tuyển Bồ Đào Nha, đó lại là một hậu vệ Goncalo Inacio.

Các cầu thủ Sporting khác xứng đáng đứng trong bất kỳ đội bóng dự khác như Pedro Goncalves, Nuno Santos, Trincao không được gọi vào ĐTQG.

Tiền vệ Matheus Nunes của Man City ban đầu không được gọi, sau mới được điền tên bổ sung vào danh sách do Otavio chấn thương. Goncalves (18 bàn thắng và 17 kiến tạo) cho Sporting và Ricardo Horta (13 bàn và 14 kiến tạo) của CLB Braga không lọt vào danh sách 26 tuyển thủ đi Đức.

HLV Martinez dùng Ronaldo đều đặn tại các trận vòng loại Euro 2024

Bồ Đào Nha tràn đầy những cái tên đang hoặc từng chơi tại Premier League quen thuộc với khán giả: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Diogo Dalot... và cả Cristiano Ronaldo. Một lần nữa, HLV Roberto Martinez lại có cơ hội trúng số khi được mời dẫn dắt một ĐTQG mạnh, nhưng có nhận thưởng được không lại là chuyện khác.

Lần trước HLV Martinez dẫn dắt “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ. Đội tuyển Bỉ nhiều năm liền xếp số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng vào giải lớn lại không thành công.

Bỉ thua nhà vô địch Pháp tại bán kết World Cup 2018, thất bại trước nhà vô địch Italy ở tứ kết EURO 2020 và triều đại Martinez kết thúc một cách tồi tệ ở World Cup 2022 khi Bỉ không vượt được qua vòng bảng trước các đối thủ như Croatia, Canada, Morocco.

Bỉ đại bại ở Qatar do đâu? Do sự đoàn kết của đội bóng gặp vấn đề. Do đâu thiếu đoàn kết? Vì ông Martinez tin tưởng mù quáng vào Eden Hazard chỉ là cái bóng mờ, trong khi lẽ ra phải trao băng thủ quân và xây dựng lối chơi xoay quanh Kevin de Bruyne.

Cùng giải đó, HLV Fernando Santos dũng cảm loại Ronaldo ra khỏi đội hình giúp Bồ Đào Nha chơi hay hơn. Liệu cách dùng người thất bại của mình ở đội tuyển Bỉ và cách dùng người tương đối thành công của người tiền nhiệm Santos có giúp Martinez sáng mắt trong cách nên xử trí thế nào với trường hợp của Ronaldo?

Lý lẽ của những người ủng hộ Ronaldo

Hiện có hai luồng ý kiến về Ronaldo trong giải lớn thứ 12 anh tham dự. Một là đưa số 7 vào đội hình xuất phát, và thứ hai là đẩy anh lên ghế dự bị, chỉ cho vào sân cuối trận khi trận đấu đã an bài.

Euro 2024 có lẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng Ronaldo tham dự

Những người ủng hộ Ronaldo cho rằng anh vẫn có thể chơi được thứ bóng đá đỉnh cao, sở hữu cảm giác ghi bàn tốt. Mùa vừa qua, Ronaldo ghi được 35 bàn trong 31 lần ra sân cho CLB Al Nassr ở giải VĐQG Saudi Arabia. Tại vòng loại EURO, cựu sao Man Utd góp 10 bàn trong 9 trận đấu. Ghi hơn 40 bàn trong một mùa bóng ở độ tuổi 39 đúng là đáng nể.

Nhìn vào danh sách đến Đức của Bồ Đào Nha thì Rafael Leao quen chơi từ cánh trái băng vào giữa, Goncalo Ramos đang mất phong độ, Diogo Jota luôn gây thất vọng trong màu áo đội tuyển, Silva, Pedro Neto, Joao Felix, Francisco Conceicao chuyên đá cánh, vậy thì Ronaldo vẫn là mũi nhọn tốt nhất trong đoàn quân của ông Martinez.

Ronaldo thi đấu thất vọng tại World Cup 2022 là vì anh không có quá trình chuẩn bị thể lực trước mùa giải và tâm trạng rất tồi tệ khi đơn phương rời bỏ sân Old Trafford.

Lý lẽ của những người phản đối Ronaldo?

Giải VĐQG Saudi Arabia dù đổ rất nhiều tiền mua cầu thủ ngôi sao, thật ra đều là các cầu thủ sắp nghỉ hưu. Chỉ có thật sự 4 trong 18 đội của giải là đầu tư nhiều tiền bạc.

14 đội kia không được đầu tư nhiều, có số lượng khán giả trung bình mỗi trận dưới 9.000 người. Trong một giải đấu như vậy, Ronaldo dễ bề ghi được các bàn thắng.

Trong 10 bàn thắng Ronaldo ghi được cho Bồ Đào Nha ở chiến dịch vòng loại EURO 2024, có 3 bàn ghi vào lưới Liechtenstein và 2 bàn ghi vào lưới Luxembourg. Bồ Đào Nha toàn thắng trong bảng đấu có Slovakia, Bosnia, Iceland cộng với 2 đội trên. Nhiều người nói đùa rằng, ở một bảng đấu như vậy, đội U21 Bồ Đào Nha cũng giành được vé dự Euro 2024.

Nếu từ đầu HLV Martinez tạo cơ hội nhiều hơn cho Ramos, Goncalves, Horta thì giờ Bồ Đào Nha đã có một hàng tiền đạo trẻ trung, không phải nhờ đến Ronaldo nữa.

Ronaldo thúc cùi chỏ vào một cầu thủ đối phương trong một trận đấu ở Saudi Arabia

Ronaldo bất ổn trong tính cách?

Trước World Cup 2022, Ronaldo bất ổn tâm lý, vậy còn bây giờ? Chứng kiến Ronaldo tại Saudi Arabia mùa này, thấy một sự hoài nghi không hề nhẹ.

Trong trận bán kết siêu cúp giữa Al Nassr và Al Hilal, Ronaldo thúc cùi chỏ vào cầu thủ Al Bulayhi không phải một lần, mà hai lần. Khi Ronaldo bị đuổi, anh nắm tay lại như muốn đánh vào đầu trọng tài từ phía sau.

Sau đó, giữa những tiếng hô vang “Messi, Messi” từ khán đài, Ronaldo mỉa mai vỗ tay với trọng tài và giơ ngón tay cái lên chào đám đông.

Trước đó, có một sự cố khác, trong một trận Al Nassr đấu với Al Hilal khác, mà đội của Ronaldo thua 0-2. Khi anh đi xuống đường hầm, một CĐV ném chiếc áo Al Hilal về phía anh, anh đã nhặt áo lên và đặt vào chỗ kín của mình, rồi cười khiêu khích.

Ronaldo sẽ thể hiện thế nào tại Euro 2024 là một ẩn số

Ronaldo không còn là chàng trai 18 tuổi bốc đồng, ngây thơ, có thể được tha thứ vì sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Đây là người đàn ông 39 tuổi, ông bố của 5 đứa con, giành hầu hết danh hiệu lớn trong bóng đá, kiếm tới 200 triệu USD mỗi năm ở Saudi Arabia. Anh đang làm gì vậy?

Hờn dỗi và khệnh khạng là một phần trong tính cách của Ronaldo, anh kìm lại trong những năm tháng tốt nhất của sự nghiệp. Lạ thay, những chuyện không hay lại xảy ra trong 3-4 năm qua: từ chối vào sân thay người ở Old Trafford, vẩy điện thoại của một đứa trẻ ra khỏi tay nó, không ăn mừng bàn thắng của đồng đội vì không chuyền cho mình, ném chai nước vào người quay phim, la hét trọng tài và xô đẩy một cổ động viên đang cố chụp ảnh selfie.

Thay vì nên có chút đoan trang, điềm đạm khi bước vào tuổi bốn mươi, Ronaldo lại lùi về thời trẻ và kỷ nguyên của sự hờn dỗi, xấu tính. Khi đội của anh thua, khi trọng tài đuổi ra khỏi sân, khi đồng đội không chuyền, khi huấn luyện viên thay ra, khi đám đông hát tên Messi, siêu sao 39 tuổi đều mất bình tĩnh.

Một người thủ quân như vậy sẽ dẫn dắt đội tuyển BĐN đi đến đâu?

Vào giải EURO 2024, Bồ Đào Nha sẽ đối mặt với những đội mạnh, Ronaldo lại như ở World Cup 2022, chậm chạp, thiếu tính cơ động và không bao giờ tham gia phòng ngự cùng đội? Chưa kể, anh không bao giờ chơi hợp rơ với Bruno Fernandes, linh hồn trong lối chơi của Bồ Đào Nha.

HLV Martinez sẽ xử trí thế nào với Ronaldo? Có thể sẽ tung anh vào trận nhẹ nhàng ở vòng bảng, rồi sẽ cất dần anh lên ghế dự bị khi giải đấu trở nên khốc liệt hơn, giống như người tiền nhiệm Santos.