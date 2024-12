Rashford lạc lối

Đã từng có thời điểm, Rashford dường như có cả thế giới dưới chân mình. Từ một tài năng trẻ bùng nổ dưới ánh sáng sân khấu Old Trafford, giờ đây, tiền đạo 27 tuổi lại rơi vào vòng xoáy của sự hoài nghi và bất ổn. Tương lai của anh tại Manchester United ngày càng trở nên khó đoán, với câu hỏi lớn: liệu anh có thể tìm lại chính mình?

Sau thất bại đau đớn 1-4 trước Manchester City tại Etihad vào tháng 3/2022, có thông tin rằng Rashford đang cân nhắc việc rời khỏi đội bóng mà anh từng xem là "ngôi nhà". Dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick, Rashford không hài lòng với thời lượng thi đấu hạn chế.

Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Anh cảm thấy chán nản khi liên tục phải thích nghi với nhiều vị trí khác nhau trên sân, và đặc biệt, bị cuốn vào những bất ổn nội bộ không hồi kết của CLB. Một người thân cận với Rashford từng nói: "Đôi khi, bạn có thể mất niềm tin vào tất cả những gì xung quanh mình".

Khi chứng kiến Manchester City và Liverpool đạt đến những đỉnh cao mới, đội ngũ của Rashford không khỏi so sánh. Họ tự hỏi: nếu anh được thi đấu ổn định trong một đội bóng có lối chơi mạch lạc và hệ thống rõ ràng, liệu kết quả có khác?

Mohamed Salah là ví dụ tiêu biểu. Liverpool không ngừng đưa anh vào những vị trí dễ ghi bàn nhất - điều mà Rashford hiếm khi được tận hưởng. Một nguồn tin từng chia sẻ: "Marcus luôn phải tự mình tạo ra cơ hội, trong khi Salah thường xuyên nhận được những pha bóng mà đội bóng đã lên kế hoạch từ trước".

Chiến dịch 2022/23 đánh dấu sự trở lại của Rashford. Anh ghi 30 bàn thắng, góp công lớn vào thành tích của CLB và tỏa sáng tại World Cup. Nhưng đó chỉ là một bình minh giả tạo. Mùa giải hiện tại chứng kiến Rashford tụt sâu vào một vực thẳm khác, thậm chí còn đáng lo hơn.

Dưới thời HLV mới Ruben Amorim, Rashford vẫn chưa thể khẳng định vai trò của mình. Với hệ thống 3-4-2-1 của Amorim, anh không phù hợp để đá như một số 9, cũng không hiệu quả ở vị trí số 10. Dù đã ghi ba bàn trong sáu trận, những dấu hỏi về sự ổn định và khả năng hòa nhập vẫn còn nguyên. Trận đấu gần đây nhất trước Viktoria Plzen là minh chứng rõ ràng: một Rashford thiếu sinh khí, không còn là nỗi khiếp sợ của hàng thủ đối phương, cuối cùng bị thay ra ở phút 56.

Amorim phải đối mặt với bài toán hóc búa: khôi phục lại phong độ của Rashford hoặc chấp nhận bán anh đi. Nhưng việc tìm kiếm người mua cho một tiền đạo có mức lương 325.000 bảng/tuần, trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ảm đạm, là điều không dễ dàng. Manchester United không thể lặp lại "giải pháp" trả tiền để đẩy đi, như cách họ từng làm với Alexis Sánchez.

Ngoài phong độ sa sút, Rashford còn đối mặt với những vấn đề ngoài sân cỏ. Các mối lo ngại về lối sống của anh đã tồn tại từ lâu, nhưng sự việc say xỉn ở Belfast vào tháng 1 năm nay khiến điều này trở nên công khai. "Nếu muốn lấy lại phong độ, anh ấy - và Manchester United - cần kiểm soát tốt hơn cuộc sống cá nhân của mình", một nguồn tin nội bộ nhận xét.

Mối quan hệ giữa Rashford và người hâm mộ Manchester United cũng đang xuống dốc. Từng được yêu mến vì những đóng góp xã hội, đặc biệt là trong chiến dịch chống đói nghèo trẻ em, giờ đây anh thường xuyên bị la ó trên sân, đặc biệt trong các trận đấu lớn như bán kết FA Cup.

Rashford vẫn là một cầu thủ có tài năng phi thường. Sir Alex Ferguson từng nhận xét rằng anh là "cầu thủ xuất sắc nhất của Manchester United", nhưng việc phát huy tối đa năng lực ấy đòi hỏi một chiến lược đúng đắn. Ruben Amorim có thể là người mang lại trật tự cho sự hỗn loạn hiện tại, nhưng điều đó cần cả thời gian lẫn niềm tin từ Rashford.

Như một người trong cuộc đã nói: "Thực sự có một cầu thủ tuyệt vời ở đó, nhưng cậu ấy đã lạc lối. Vấn đề là liệu cậu ấy có tìm thấy đường trở lại hay không".

