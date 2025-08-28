Vỡ sân khi MU bị loại

Ở lượt sút thứ 13 của loạt luân lưu, Bryan Mbeumo đánh lừa được thủ môn nhưng bóng lại tìm đến xà rồi nảy ngược trở lại. Đây cũng là khoảnh khắc định đoạt trận đấu thuộc vòng 2 Carabao Cup. Đội bóng vô danh đến từ giải hạng Tư, Grimsby quật ngã một trong những CLB giàu truyền thống nhất nước Anh để giành vé đi tiếp.