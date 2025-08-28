Vỡ sân khi MU bị loại

|
Ở lượt sút thứ 13 của loạt luân lưu, Bryan Mbeumo đánh lừa được thủ môn nhưng bóng lại tìm đến xà rồi nảy ngược trở lại. Đây cũng là khoảnh khắc định đoạt trận đấu thuộc vòng 2 Carabao Cup. Đội bóng vô danh đến từ giải hạng Tư, Grimsby quật ngã một trong những CLB giàu truyền thống nhất nước Anh để giành vé đi tiếp.
|
Sau khi loạt sút luân lưu khép lại, hàng trăm CĐV tràn xuống sân để ăn mừng. Chưa cần biết Grimsby sẽ tiến xa đến đâu tại cúp Liên đoàn, người hâm mộ tại Blundell Park sẽ có một đêm không ngủ.
|
Christy Pym, thủ môn chỉ được định giá 350.000 euro, chắc chắn là người hùng của Grimsby. Anh làm lu mờ người đồng nghiệp trị giá 50 triệu euro, Andre Onana bằng màn thể hiện xuất sắc trong khung gỗ. Pym thực hiện 7 pha cứu thua trong 90 phút và cản cú đá luân lưu thứ 5 của Matheus Cunha, từ đó mở ra chiến thắng lịch sử cho đội nhà.
|
Bầu không khí lễ hội tại sân Blundell. Người hâm mộ Grimsby đều không thể tin rằng đội bóng con cưng lại có thể vượt qua đối thủ được đánh giá vượt trội cả về danh tiếng lẫn đẳng cấp.
|
Theo Transfermarkt, tổng định giá đội hình của Grimsby chỉ là 3,6 triệu euro, con số chưa bằng tân binh trẻ Diego Leon (4 triệu euro) của Man Utd.
|
Cầu thủ MU thẫn thờ sau thất bại lịch sử. Mùa này, "Quỷ đỏ" chỉ còn mục tiêu phấn đấu tại Premier League và FA Cup. Nếu không giúp học trò lấy lại tinh thần và cải thiện màn trình diễn, HLV Ruben Amorim hoàn toàn có nguy cơ bị sa thải.
