Vợ Mạc Hồng Quân xin lỗi

Vừa qua, vợ Mạc Hồng Quân là Kỳ Hân vướng tranh cãi khi nhắc tên Ly Kute trên livestream. Mới đây, người mẫu lên tiếng xin lỗi.

Ngày 14/10, thông qua kênh cá nhân, Kỳ Hân - vợ Mạc Hồng Quân - lên tiếng xin lỗi Ly Kute vì ồn ào thời gian qua.

"Mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu vì đã vô ý đọc bình luận của cư dân mạng nhắc đến cậu. Mình đã vô tình gây ra cái drama không đáng có này, rất xin lỗi vì lúc đó có men say trong người nên khó kiểm soát hành động. Mình đủ nhận thức để hiểu được việc mình làm đã sai. Mình sai vì đã nhắc tên cậu. Người bình luận là cư dân mạng chứ không phải cậu. Nếu mình đủ bình tĩnh, đủ bản lĩnh thì đã không đọc lên và gây ra drama không đáng có này. Mình đã không khéo léo khi xử lý việc này khiến 2 bên gia đình của chúng ta bị làm phiền. Mình biết đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống êm đềm của cậu. Mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu", Kỳ Hân chia sẻ.

Kỳ Hân lên tiếng xin lỗi sau những ồn ào thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Kỳ Hân thừa nhận trong sự việc cô là người sai nên muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới Ly Kute. Người mẫu cũng cho biết đã nhắn tin riêng cho Ly Kute để xin lỗi nhưng có lẽ cô chưa đọc được.

Cách đây không lâu, Mạc Hồng Quân và vợ cùng nhau livestream. Sau đó, ở phần bình luận xuất hiện nội dung liên quan đến bạn gái cũ của Mạc Hồng Quân. Khi đọc bình luận này, Kỳ Hân hỏi chồng: "Bạn ấy hỏi anh biết Ly Kute là ai không?". Sau đó, Mạc Hồng Quân đáp: "Thì hỏi Ly Kute biết bố (PV: ý chỉ Mạc Hồng Quân) là ai không. Cứ hỏi hoài". Hành động của vợ chồng Mạc Hồng Quân sau đó gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Kỳ Hân sinh năm 1995, từng chiến thắng cuộc thi Người mẫu trẻ châu Á trong khuôn khổ Liên hoan người mẫu châu Á tại Hàn Quốc, sau đó phát triển ở lĩnh vực này. Sau khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân và có 2 con trai, Kỳ Hân gần như rút khỏi lĩnh vực giải trí.