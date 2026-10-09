Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - một thập kỷ thắp nên vạn tinh quang rực rỡ

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile không chỉ mở rộng thế giới kiếm hiệp trên màn hình nhỏ mà còn trở thành nơi nhiều thế hệ game thủ gặp gỡ, kết giao và viết nên câu chuyện cảm xúc.

Ra mắt trong giai đoạn đầu của thị trường game mobile Việt Nam, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (VLTK Mobile) nhanh chóng thu hút hơn 200.000 nhân vật đăng nhập với phiên bản đầu tiên “Công Thành Chiến”, mở ra hành trình đưa thế giới Võ Lâm từ PC lên mobile.

Sau một thập kỷ, game ghi nhận hơn 163 triệu nhân vật được tạo lập, hơn 1.350 máy chủ, 30 môn phái, hơn 230.000 bang hội và hơn 100.000 cặp đôi nên duyên trong game. Nhưng giữa thị trường cạnh tranh và đào thải cao, điều gì giúp VLTK Mobile duy trì sức sống suốt 10 năm?

Một giang hồ Võ Lâm, vạn hành trình riêng biệt

Với một tựa game MMORPG, sức sống dài hạn không chỉ đến từ nội dung mới, mà còn ở khả năng xây dựng thế giới đủ rộng để người chơi khám phá và gắn bó theo cách riêng. Suốt 10 năm, VLTK Mobile không ngừng mở rộng thế giới Võ Lâm với hệ thống 30 môn phái, chiến trường, hoạt động và gameplay đa dạng.

Tuy cùng bước vào một thế giới, mỗi người lại có hành trình khác biệt, góp phần tạo nên Võ Lâm thú vị và đa sắc màu. Game thủ không chỉ tham gia nội dung được xây dựng sẵn mà còn góp phần tạo nên đời sống cộng đồng qua bang hội, tình bằng hữu và cuộc gặp gỡ.

Cuộc thi Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15 với dàn thí sinh ấn tượng.

Trải nghiệm ấy còn được mở rộng ra ngoài game với hơn 500 sân chơi và giải đấu cộng đồng được tổ chức. Bên cạnh The Face VLTK Mobile 2017, Miss VLTK Mobile 2018 hay Võ Lâm Kỳ Tài 2019, VLTK Mobile còn kết nối với tựa game cùng dòng Võ Lâm Truyền Kỳ để mang đến sân chơi Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ (2020 và 2022) hay Võ Lâm 102 (2021 và 2023), thu hút hàng chục nghìn đơn đăng ký mỗi cuộc thi.

“Thập niên duyên ngộ - Vạn hỏa tinh quang”

Sau 10 năm, hơn 230.000 bang hội trở thành nơi người xa lạ gặp gỡ, kết huynh đệ và cùng viết nên câu chuyện vượt ngoài thế giới game. Không chỉ tình bằng hữu, tình duyên cũng trở thành một phần bản sắc cộng đồng. VLTK Mobile ghi nhận hơn 100.000 cặp đôi kết duyên trong game, trong đó không ít mối duyên tiếp tục bước ra đời thực, cùng nhau xây dựng gia đình.

10 năm Võ Lâm - hành trình được viết nên bởi chính người chơi.

Câu chuyện ấy cho thấy Võ Lâm vượt khỏi thế giới giải trí, trở thành nơi người xa lạ gặp gỡ, gắn bó và cùng “viết” nên hành trình riêng. Nhà phát hành tạo ra không gian, còn chính mối duyên, ký ức và dấu ấn được người chơi vun đắp qua năm tháng làm nên sức sống của Võ Lâm.

Đánh dấu cột mốc 10 năm, VLTK Mobile tổ chức chuỗi hoạt động sinh nhật với chủ đề “Thập niên duyên ngộ - Vạn hỏa tinh quang”. Tâm điểm là đại tiệc offline “Võ lâm thượng đỉnh”, với nhà tài trợ độc quyền Tasco Auto, dự kiến diễn ra ngày 25/10 tại TP.HCM, quy tụ khoảng 500 khách mời gồm VIP và game thủ đồng hành cùng game suốt một thập kỷ.

Từ hình tượng ngọn hoa đăng, đại tiệc 10 tuổi VLTK Mobile kể câu chuyện về game thủ mang theo hành trình riêng, cùng tề tựu và thắp sáng một thập niên Võ Lâm.

Đến sự kiện, khách mời có cơ hội nhận nhiều quà tặng phiên bản giới hạn và phần thưởng giá trị, nổi bật là cặp đôi xe điện đô thị Geely EX2 MAX và Geely EX2 PRO do Tasco Auto phân phối. Bên cạnh đó là loạt quà công nghệ giá trị cao như iPhone Duo, iPad Air 11 inch M4 2026, AirPods 4 cùng nhiều phần thưởng ingame. Tổng giá trị quà tặng tại sự kiện lên đến hơn 1,5 tỷ đồng .

Hơn 1,5 tỷ đồng giá trị quà tặng được VLTK Mobile dành tặng game thủ tại “Võ lâm thượng đỉnh”.

Một thập kỷ đủ dài để người xa lạ trở thành tri kỷ, cuộc gặp trong game trở thành mối duyên ngoài đời và tựa game trở thành một phần thanh xuân của nhiều thế hệ. Khi thời khắc một thập kỷ đã điểm, mỗi người chơi là ngọn hoa đăng cùng tề tựu, kết thành “Vạn Hỏa Tinh Quang” thắp sáng bầu trời Võ Lâm rộng lớn.