Vợ Kanye West nói về loạt ảnh nhạy cảm

Kanye West và vợ từng bị nghi có hành động phản cảm trên một taxi nước ở Italy. Tuy nhiên, Bianca mới đây lên tiếng phủ nhận.

Page Six đưa tin mới đây Bianca Censori lên tiếng phủ nhận việc từng có hành động phản cảm trong chuyến đi thuyền tại Venice cùng Kanye West. Sự việc xảy ra vào tháng 8/2023. Thời điểm đó, các tay săn ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa cô và rapper trên một taxi nước ở Italy, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Censori khẳng định những suy diễn cho rằng vợ chồng cô có hành vi phản cảm là không chính xác. Theo lời vợ của Kanye West, khi ấy cô chỉ đang quỳ trên ghế và tựa đầu vào đùi chồng. Bianca Censori cũng nhấn mạnh dì của cô đi cùng trên thuyền, ngụ ý bản thân sẽ không cư xử vượt giới hạn trong hoàn cảnh đó.

Hình ảnh từng gây tranh cãi của vợ chồng Kanye West. Ảnh: Backgrid.

Dù vậy, loạt hình ảnh West xuất hiện trong trạng thái ăn mặc thiếu chỉnh tề vẫn lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Censori thừa nhận việc bị truyền thông khai thác quá mức khiến cô cảm thấy tổn thương.

“Đó là lần đầu tiên tôi thực sự thấy xấu hổ”, cô nói trên Vanity Fair. Sau đó, cô học cách bớt quan tâm tới những phán xét từ bên ngoài.

Bất chấp lời giải thích của Censori, công ty vận tải Venezia Turismo Motoscafi - đơn vị cho thuê taxi nước - đã cấm vĩnh viễn cặp đôi sử dụng dịch vụ. Trong tuyên bố đưa ra hồi tháng 9/2023, công ty cho biết tài xế không chứng kiến rõ sự việc do phải tập trung điều khiển phương tiện, đồng thời khẳng định không dung thứ cho những hành vi bị cho là phản cảm.

Truyền thông Italy khi đó đưa tin cảnh sát địa phương nhận được đơn khiếu nại từ người dân và xem xét khả năng điều tra vụ việc dưới góc độ hành vi khiếm nhã nơi công cộng. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về việc cặp đôi có phải chịu chế tài hay không. Đại diện của Kanye West và Bianca Censori chưa phản hồi thêm về những diễn biến liên quan.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Vanity Fair, Bianca Censori cũng lên tiếng về phong cách thời trang táo bạo. Đây là chủ đề khiến cô liên tục gây tranh cãi, đặc biệt sau lần xuất hiện gần như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy. Cô phủ nhận suy đoán cho rằng bản thân bị Kanye West kiểm soát hình ảnh, ép mặc đồ hở hang.

“Tôi sẽ không làm điều gì mà bản thân không muốn. Chúng tôi thường cùng nhau thiết kế. Đó là sự sáng tạo chung, không phải chuyện tôi bị ép buộc. Nếu bạn kết hôn với một nhà thiết kế lớn, chẳng phải việc tặng trang phục cho nhau là điều tự nhiên sao?”, cô lập luận.

Censori và West bắt đầu hẹn hò năm 2022, sau khi rapper hoàn tất thủ tục ly hôn với Kim Kardashian. Từ đó đến nay, mối quan hệ của họ liên tục trở thành đề tài bàn tán, đặc biệt trong bối cảnh West nhiều lần vướng tranh cãi vì các phát ngôn cực đoan.

Nhắc đến giai đoạn sóng gió đó, Censori cho biết cô không đặt ưu tiên vào việc cải thiện hình ảnh trước công chúng. “Khi ấy tôi tập trung vào anh ấy và vào chúng tôi. Tôi nghĩ rồi sẽ có lúc mình có cơ hội nói rõ quan điểm, rằng tôi không chia sẻ những tư tưởng bài Do Thái,” cô nói.

Về việc West gần đây công khai xin lỗi và thừa nhận sai lầm, Censori cho rằng đó là quá trình nam rapper cần tự đối diện. Cô chọn đứng bên cạnh thay vì lên tiếng thay chồng. “Tôi ở đây để ủng hộ và yêu thương anh ấy. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Chúng tôi giống như cùng một người”, cô nói.

Nữ kiến trúc sư thừa nhận khoảng thời gian vừa qua đầy căng thẳng, ví như “liên tục phải hồi sức” cho một mối quan hệ chịu áp lực từ dư luận. Dù vậy, cô tin sự đồng cảm và tình cảm là điều giúp cô đủ sức tiếp tục đồng hành.