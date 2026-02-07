Vợ JustaTee khi sắp sinh con thứ 3

Dù bụng bầu khá nặng nề, Trâm Anh vẫn đều đặn đến phòng tập, vận động khỏe khoắn trong thời gian có thai em bé thứ 3.

Trâm Anh tập pilates trong thời gian mang bầu.

Ngày 6/1, Trâm Anh, bà xã Justatee, đăng khoảnh khắc check-in tại phòng tập pilates khi bụng bầu đã khá lớn. "Nặng nề lắm rồi mà vẫn cố lết lên phòng tập", người đẹp sinh năm 1995 viết.

Hình ảnh hot girl Hà thành vẫn duy trì tập luyện khi mang bầu em bé thứ 3 khiến nhiều người chú ý. Trước đó, cô cũng chăm chỉ đăng loạt hình đến sân pickleball, phòng tập pilates với chiếc bụng bầu.

Theo các chuyên gia y tế, mang thai không có nghĩa phải dừng tập luyện. Ngược lại, vận động thường xuyên với các bài tập phù hợp trong từng giai đoạn của thai kỳ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bà bầu.

Hot girl Hà thành chăm vận động.

"Mang thai không phải bệnh. Phụ nữ có thể làm điều gì họ muốn, như tập pilates, đi bộ đường dài hoặc bơi lội", Michael Tahery, bác sĩ sản phụ khoa và tiết niệu phụ khoa được chứng nhận bởi hội đồng y khoa tại LA Women's Health and Fitness, chia sẻ với US Masters Swimming. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng bà bầu cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn tập luyện.

Pilates được đánh giá là bộ môn an toàn, có lợi và có thể tùy chỉnh bài tập để phù hợp với thể trạng bà bầu.

Huấn luyện viên thể hình Namrata Purohit cho biết: "Pilates có thể giúp giảm căng thẳng, đau lưng, bất kỳ cơn đau nào khác, cứng khớp và giúp cơ thể bà bầu cảm thấy tốt hơn, khỏe mạnh hơn".

Một số lợi ích của pilates với bà bầu gồm: tăng sức mạnh cơ lõi, giảm khó chịu khi mang thai, tăng sức mạnh sàn chậu, kết nối tinh thần với cơ thể và em bé.

Bên cạnh đó, nhiều người theo dõi cũng bày tỏ lo ngại khi Trâm Anh tập luyện các môn thể thao vận động nhiều như pickleball, thắc mắc liệu có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Theo ​​Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), bà bầu có thể chơi pickleball trong giai đoạn đầu thai kỳ với sự chấp thuận của bác sĩ, song cũng có những rủi ro trên sân.

Theo huấn luyện viên thể hình tiền sản Angela Fields, pickleball không phải môn có va chạm mạnh, nhưng lại tạo ra lực xoắn đáng kể. Ngay cả việc chơi ở mức độ giải trí cũng bao gồm những pha dừng gấp, lao người hoặc với bóng.

Trâm Anh là hot girl Hà thành nhận được nhiều sự yêu mến. Cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng bất ngờ nổi tiếng vào nopăm 2013, khi loạt ảnh cô trong lễ bế giảng lan truyền trên mạng. Cũng từ đó, cô được nhiều người ưu ái gọi là "hot girl bế giảng", gắn với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính.

Năm 2018, sau 5 năm hẹn hò, Trâm Anh về chung một nhà với JustaTee. Cùng năm, cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Cici, và có thêm con trai Mino 3 năm sau đó.