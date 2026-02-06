Thiếu gia Bến Tre cưới vợ: Biệt phủ ngập tràn 200 loại hoa, 140 mâm cỗ

Tiệc cưới của Trúc Thơ và Tuấn Vũ sử dụng hơn 200 loại hoa tươi khác nhau, phủ kín toàn bộ khuôn viên, tạo nên khung cảnh sang trọng, lộng lẫy.

Cô dâu và chú rể quen nhau do mai mối.

Ngày 30/1, lễ cưới của thiếu gia nổi tiếng tại Bến Tre đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi quy mô hoành tráng.

Đám cưới được tổ chức ngay tại tư gia nhà trai, một dinh thự nguy nga như lâu đài, vốn đã quen thuộc với người dân Bến Tre bởi kiến trúc bề thế và khuôn viên rộng lớn.

Chủ nhân của buổi lễ trọng đại này là cô dâu Trần Thị Trúc Thơ (quê Tiền Giang, hiện sinh sống tại Thạnh Phú, Bến Tre) và chú rể Phạm Tuấn Vũ.

Cả 2 có tiệc cưới xa hoa, được lên kế hoạch trong nhiều tháng.

Chia sẻ với Trí Thức - Znews, Trúc Thơ cho biết cơ duyên đến với chồng bắt đầu từ một lần được người quen mai mối khi cả hai đang sinh sống, học tập tại Australia.

"Tôi và anh Vũ cùng quê, cả hai gia đình đã quen biết nhau từ trước nhưng 2 đứa chính thức yêu và tìm hiểu khi đi du học", Trúc Thơ chia sẻ.

Sau hai tháng tìm hiểu, biến cố lớn bất ngờ ập đến khi cha của Trúc Thơ qua đời. Trong thời điểm cô đối diện liên tiếp những cú sốc tinh thần và phải một mình nơi đất khách, Tuấn Vũ đã quyết định gác lại mọi công việc, cuộc sống tại Australia để trở về bên cô.

Sự hiện diện và đồng hành của anh trong giai đoạn khó khăn nhất trở thành điểm tựa quan trọng, giúp Trúc Thơ vượt qua mất mát.

Chính từ sự kiên trì và hy sinh thầm lặng ấy, cô nhận ra tình cảm và trách nhiệm mà Vũ dành cho mình, từ đó đi đến quyết định gắn bó lâu dài.

Đám cưới của hai người chính thức diễn ra vào ngày 1/2. Rạp cưới được kết từ hơn 200 loại hoa tươi khác nhau, phủ kín toàn bộ khuôn viên biệt phủ, tạo nên khung cảnh sang trọng, lộng lẫy. Riêng phần sân vườn đã đủ sức bố trí hơn 140 bàn tiệc, đón tiếp gần 1.500 khách mời từ khắp nơi về chung vui.

Cô dâu và chú rể hạnh phúc trong ngày cưới.

Trong ngày trọng đại, cô dâu, chú rể lựa chọn áo dài cưới sắc đỏ nổi bật, vừa tôn vinh nét đẹp truyền thống, vừa mang ý nghĩa may mắn, viên mãn. Mọi chi tiết từ trang trí, ánh sáng đến trang phục đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện sự chỉn chu của gia đình hai bên.

Khác với vẻ ngoài xa hoa, Trúc Thơ cho biết đám cưới của cả hai được chuẩn bị khá thoải mái. Sau lễ đính hôn, cặp đôi có khoảng 4-5 tháng để lo liệu mọi thứ.

“Tôi không quá áp lực khi tổ chức đám cưới này, mọi thứ diễn ra từ từ, không gấp gáp. Đám cưới diễn ra đúng như mong đợi, từ trang điểm, váy vóc cho tới không gian của buổi lễ”, cô dâu chia sẻ thêm.