Vợ Huỳnh Anh lên tiếng

Bạch Lan Phương nhiều lần nhận bình luận tiêu cực về ngoại hình. Mới đây, bà xã Huỳnh Anh lên tiếng đáp trả.

MC Bạch Lan Phương, vợ diễn viên Huỳnh Anh mới đây lên tiếng về việc liên tục bị chê bai ngoại hình. Nữ MC viết: “Thế gian chồng đẹp, vợ không đẹp hay ngược lại cũng là chuyện bình thường mà. Đó mới là sự đa dạng của cuộc sống chứ. Thẩm mỹ cũng là chuyện cá nhân và sự lựa chọn của mỗi người. Bỉ bôi tôi mãi, tôi cũng xinh lên hay mọi người hạnh phúc hơn được đâu. Không lẽ dành cả thanh xuân để nói mãi về điều này sao".

Vợ Huỳnh Anh phản hồi ý kiến tiêu cực về ngoại hình. Ảnh: FBNV.

Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh đăng ký kết hôn vào đầu năm 2024 sau khoảng 4 năm bên nhau. Thời gian qua, nữ MC nhiều lần nhận ý kiến trái chiều liên quan đến ngoại hình. Huỳnh Anh từng thừa nhận bà xã anh hay đọc và buồn lòng trước những bình luận tiêu cực. Những lần như vậy, anh đều động viên vợ và khuyên Lan Phương không nên quan tâm tới suy nghĩ của người khác.

Về phía Lan Phương, cô từng tâm sự thường xuyên nhận bình luận không xứng với chồng, già, xấu, thẩm mỹ hay không hợp bằng người cũ. “Có người lại nói Phương không biết xấu hổ, không lượng sức mình. Tôi đôi khi chia sẻ lại sự công kích ấy, thì người ta bảo: ‘Nói đúng rồi còn gì’. Có những khi Phương chia sẻ về khoảnh khắc vui vẻ, thì người ta bảo: ‘Khoe gì mà lắm thế’ Tôi cũng muốn nói với rất nhiều người phụ nữ khác, rằng trên đời này luôn có người dành cho bạn, vì bạn xứng đáng. Ai cũng sẽ được yêu thương và tìm được mảnh ghép của mình khi chúng ta yêu thương bản thân, nỗ lực, cố gắng, sống tốt từng ngày”, MC tâm sự.

Huỳnh Anh sinh năm 1992, đóng phim từ năm 17 tuổi. Anh tham gia nhiều phim phát trên truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Cả một đời ân oán, Cầu vồng tình yêu, Bộ tứ 10A8, Lỡ hẹn với ngày xanh... Anh đang xuất hiện trong bộ phim Cách em 1 milimet. Bạch Lan Phương sinh năm 1986, là MC dẫn nhiều chương trình như Thời trang và Cuộc sống, VTV kết nối. Hiện tại, Lan Phương làm kinh doanh ở Hà Nội.