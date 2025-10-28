Vợ Đức Tiến nói gì sau phán quyết về vụ tranh chấp tài sản thừa kế

Bình Phương cho biết cô tôn trọng phán quyết của tòa án về vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế với mẹ chồng.

Chiều 28/10, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp về thừa kế tài sản của ông Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ Đức Tiến) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ Đức Tiến).

HĐXX tuyên chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn, một phần yêu cầu phản tố của bị đơn. Bản án công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến để lại là có hiệu lực. Bình Phương được quyền quản lý phần di sản gồm căn nhà tại phường Hiệp Bình và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ). Vợ Đức Tiến có nghĩa vụ hoàn trả lại cho mẹ chồng 2 tỷ đồng .

Chia sẻ với Tri Thức - Znews từ Mỹ, Bình Phương cho biết phán quyết của TAND TP.HCM là hợp lý và phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của cô từ trước đến nay.

"Từ khi bắt đầu vụ kiện đến nay, tôi luôn muốn việc phân chia tài sản thực hiện đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho má chồng. Tôi mong mọi việc khép lại để tập trung cho công việc, chăm sóc con gái", Bình Phương chia sẻ.

Bình Phương mong muốn vụ việc khép lại để cô có thời gian chăm sóc con gái.

Trước đó, TAND TP.HCM đã thụ lý vụ tranh chấp tài sản thừa kế phát sinh sau khi cố diễn viên Đức Tiến qua đời tại Mỹ vào tháng 5/2024. Nguyên đơn trong vụ việc là bà Nguyễn Bình Phương - vợ cố diễn viên, hiện sinh sống cùng con gái tại Mỹ; bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh - mẹ ruột của Đức Tiến.

Theo hồ sơ vụ án, tài sản đang được tranh chấp gồm một căn nhà và đất tại khu phố 7, phường Linh Đông, TP.HCM cùng thửa đất số 1841 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

Ban đầu, Bình Phương khởi kiện, yêu cầu được nhận lại toàn bộ hai tài sản trên theo di chúc lập ngày 9/8/2023 tại Mỹ do cố nghệ sĩ Đức Tiến để lại. Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh phản đối và đề nghị tòa không công nhận giá trị pháp lý của di chúc vì cho rằng văn bản này “không phù hợp với pháp luật Việt Nam”.

Trong đơn phản tố, bà Ánh cho rằng căn nhà ở TP.HCM là tài sản chung của bà và con trai vì hai mẹ con cùng góp tiền mua năm 2009, nhưng bà để Đức Tiến đứng tên do sức khỏe yếu và không am hiểu pháp luật. Sau khi Đức Tiến sang Mỹ cùng vợ vào năm 2011, bà và con gái cả là người trực tiếp quản lý, sử dụng, đóng thuế và bảo dưỡng tài sản này.

Từ đó, bà yêu cầu được công nhận quyền sở hữu 50% căn nhà, đồng thời được chia 50% giá trị thửa đất tại Long An do có công sức tôn tạo, gìn giữ.