Vợ cố Chủ tịch Tập đoàn 911 đăng ký nhận thừa kế 4 triệu cổ phiếu

Tập đoàn 911 là đơn vị cung cấp các sản phẩm như máy xúc đào XCMG, bơm SCHWING-XCMG, thiết bị làm đường XCMG... Ảnh: NO1.

Theo công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hải - người có liên quan đến người nội bộ của CTCP Tập đoàn 911 - đã đăng ký giao dịch cổ phiếu NO1 theo hình thức chuyển quyền sở hữu.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hải là chị ruột của bà Nguyễn Thị Thơm, hiện giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn 911. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hải nắm giữ gần 1,748 triệu cổ phiếu NO1, tương ứng 7,28% số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thơm sở hữu 598.000 cổ phiếu, chiếm 2,49% vốn điều lệ.

Theo đăng ký, bà Nguyễn Thị Hải dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu 4 triệu cổ phiếu NO1. Giá trị giao dịch dự kiến, tính theo mệnh giá, đạt khoảng 40 tỷ đồng . Giao dịch được thực hiện theo phương thức chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Sau khi hoàn tất giao dịch, số lượng cổ phiếu NO1 do bà Nguyễn Thị Hải nắm giữ sẽ tăng lên gần 5,75 triệu cổ phiếu, tương ứng 23,95% vốn điều lệ của Tập đoàn 911, tính trên tổng số 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích thực hiện giao dịch được công bố là nhằm chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận thừa kế và nhận lại tài sản chung của vợ chồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch kéo dài từ ngày 17/12/2025 đến ngày 15/1/2026.

Bà Nguyễn Thị Hải là vợ của ông Lưu Đình Tuấn, cố Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn 911. Ông Lưu Đình Tuấn sinh năm 1979, mất vào tháng 11/2024. Ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn 911 từ tháng 3/2011 và sở hữu 5 triệu cổ phiếu NO1 tương ứng với tỷ lệ 20,83%.

Tập đoàn 911 tiền thân là CTCP Thiết bị Nền móng 911, được thành lập vào năm 2011. Hiện tại, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm như máy xúc đào XCMG, bơm SCHWING-XCMG, xe trộn bê tông, xe nâng người Z-TON, thiết bị làm đường XCMG, xe ben hiệu Tonly, máy ép nhựa Bole, xe phun vẩy bê tông XCMG, thiết bị môi trường XCMG, và thiết bị cảng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III vừa qua, Tập đoàn 911 lãi sau thuế gần 199 triệu đồng, giảm 96% so với quý III/2024. Theo giải trình của tập đoàn, nguyên nhân sụt giảm chủ yếu do sự suy giảm nhu cầu thị trường (một phần là do văn hóa tiêu dùng vào tháng 7 Âm lịch) và biến động chi phí đầu vào trong ngành máy móc, thiết bị. Phần lớn hàng hóa nhập khẩu, biến động tỷ giá USD/VND làm giá bán tăng, ảnh hưởng đến sức mua và tiến độ đặt hàng của khách hàng.

Về phía doanh nghiệp thì do chi phí đầu vào, giá nhập khẩu máy móc, chi phí vận chuyển quốc tế và nội địa tăng đáng kể so với cùng kỳ, làm giảm biên lợi nhuận gộp. Quý này công ty có một số đơn hàng đang thực hiện dở dang, trong quý tới sẽ hoàn thành. Trong quý IV, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục triển khai các kế hoạch kinh doanh mới.