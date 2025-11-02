Vợ chồng ông Trump đội vương miện vàng khiêu vũ gây bão mạng

Một đoạn video do AI tạo dựng, mô phỏng cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đội vương miện vàng khiêu vũ cùng phu nhân Melania Trump, đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đội vương miện vàng khiêu vũ bên phu nhân Melania Trump đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Korea Times.

Theo Korea Times, trong video, Tổng thống Trump đội chiếc vương miện vàng cùng phu nhân Melania Trump khiêu vũ trước sự cổ vũ của nhiều người. Đây là món quà của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng ông ngày 29/10 - nhân dịp ông có chuyến thăm cấp nhà nước tại Hàn Quốc.

Ngay khi xuất hiện trước truyền thông, chiếc vương miện đã lập tức thu hút sự chú ý. Món quà Tổng thống Hàn Quốc tặng cho Tổng thống Trump là bản sao của vương miện Cheonmachong - hiện vật được phát hiện trong một ngôi mộ cổ và được Hàn Quốc công nhận là bảo vật quốc gia.

Vương miện Cheonmachong là một trong những báu vật tiêu biểu còn lưu giữ được của vương triều Silla (57 TCN - 935). Với chiều cao 32,5 cm và đường kính 20 cm, đây là chiếc vương miện lớn và tinh xảo nhất trong số sáu chiếc còn tồn tại đến nay của triều đại này.

Khi nhận món quà này, Tổng thống Trump bày tỏ sự thích thú: “Thật đẹp. Rất đặc biệt”. Món quà sau đó đã được ông Trump yêu cầu trợ lý đưa lên chuyên cơ Không Lực Một, thay vì vận chuyển theo đường ngoại giao như kế hoạch ban đầu. Chiếc vương miện dự kiến sẽ được trưng bày tại Nhà Trắng.

Korea Times cho biết nghệ nhân Kim Jin-bae (63 tuổi) đến từ thành phố Gyeongju là người chế tác chiếc vương miện bản sao dành tặng ông Trump. Ông Kim cho biết phần vành đội đầu cùng các chạc hình nhánh hươu được làm bằng đồng mạ vàng, trên đó gắn 380 chi tiết trang trí hình tròn nhỏ và 58 viên đá tự nhiên có sắc xanh ngọc bích.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếc vương miện vàng ngày 29/10, nhân dịp ông Trump tới thăm Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Korea JoongAng Daily, giới chức Seoul lựa chọn vương miện vàng để tặng Tổng thống Trump sau khi cân nhắc tới sở thích của ông đối với sắc vàng và ánh kim.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, món quà dành tặng Tổng thống Trump biểu trưng cho “năng lực lãnh đạo mạnh mẽ của nhà cầm quyền” và là biểu tượng của “thời kỳ vàng trong quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ”.

Trong một diễn biến khác, dịp lễ Halloween năm nay, phó tướng của ông Trump - Phó tổng thống Mỹ JD Vance - cũng gây sốt mạng xã hội với màn hóa trang thành chính mình.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance chia sẻ hình ảnh hóa trang của bản thân nhân dịp lễ Halloween mới đây. Ảnh: JD Vance/X.

Ông Vance đội tóc giả, tự hóa trang thành hình ảnh châm biếm "JD béo tóc xoăn" mà một số cư dân mạng từng sử dụng. Trong video ngắn chia sẻ tạo hình hóa trang Halloween, ông Vance nói: "Chúc Halloween vui vẻ, các cháu. Nhớ nói lời cảm ơn nhé". Dòng chú thích đi kèm video viết chi tiết hơn: "Chúc mọi người Halloween vui vẻ, nhớ nói lời cảm ơn khi đi xin kẹo nhé các cháu".

Trước khi đăng tải hình ảnh hóa trang của bản thân, ông Vance còn chia sẻ một bức ảnh chế khác khắc họa ông bị hói đầu, trên ảnh đề dòng chữ: "Các bạn có nghe thấy tiếng hét không?". Những động thái của ông Vance trên mạng xã hội dịp lễ Halloween năm nay khiến cộng đồng mạng bất ngờ về mức độ tự trào của Phó tổng thống.

Các nhà phân tích truyền thông nhận định ông Vance đang xây dựng hình ảnh gần gũi, hài hước giữa bối cảnh chính trị Mỹ đang căng thẳng. Việc ông Vance tự giễu bản thân trong dịp lễ Halloween còn cho thấy sự hòa nhập giữa chính trị và văn hóa mạng, khi các nhà lãnh đạo có thể biến sự trêu chọc, chế giễu trên mạng trở thành công cụ truyền thông.

