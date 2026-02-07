Vợ chồng Brooklyn Beckham lên kế hoạch nhận con nuôi

Theo một nguồn tin, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz muốn có nhiều con và sẽ nhận con nuôi.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được cho là đang tính chuyện nhận con nuôi giữa lúc mâu thuẫn gia đình căng thẳng, tờ The Sun đưa tin. Theo truyền thông, cả 2 đang bàn bạc nghiêm túc về kế hoạch này.

Theo nguồn tin thân cận được trích dẫn trên The Sun, cặp sao đã có nhiều cuộc trò chuyện về việc xây dựng gia đình và thống nhất mong muốn có nhiều con, trong đó ít nhất một đứa trẻ có thể được nhận nuôi. Nguồn tin cho biết cả 2 ý thức rõ đặc quyền xuất thân của mình và muốn “đền đáp” bằng cách mang lại cơ hội sống tốt hơn cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Vợ chồng Brooklyn Beckham mong muốn có nhiều con. Ảnh: @Nicolaannepeltzbeckham.

Trong tuyên bố hồi tháng 1, Brooklyn nhấn mạnh anh và vợ mong muốn một cuộc sống riêng tư, tránh xa áp lực truyền thông, đồng thời tập trung vào hạnh phúc cá nhân và kế hoạch xây dựng gia đình. Trước đó, cả Brooklyn và Nicola nhiều lần chia sẻ mong muốn có con trong các cuộc phỏng vấn.

Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ và được cho là đã không có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào với cha mẹ trong nhiều tháng. Truyền thông cho biết không chỉ mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham với cha mẹ rạn nứt mà còn ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia đình.

Trong tuyên bố gây tranh cãi được đưa ra cách đây không lâu, Brooklyn cáo buộc gia đình quá chú trọng hình ảnh công chúng và kiểm soát anh quá mức. Brooklyn còn nhắc lại mâu thuẫn xoay quanh đám cưới với Nicola Peltz, bao gồm việc Victoria không thiết kế váy cưới cho con dâu như dự kiến.

Các thành viên khác của gia đình Beckham vẫn giữ im lặng trước những phát ngôn của Brooklyn. Thay vào đó, họ thể hiện sự đoàn kết khi xuất hiện cùng nhau ở sự kiện.