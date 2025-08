Vỡ bờ bao hố chôn rác ở Quảng Ngãi: Cá chết hàng loạt, nước bốc mùi

Theo phản ảnh của các hộ dân, sau khi xảy ra sự cố, nước cùng rác thải chưa qua xử lý đã tràn ra ngoài vùi nhiều diện tích đất lấp đất canh tác, bám đầy vườn cây, hàng rào, nổi lềnh bềnh trong ao hồ nuôi cá .Nước có mùi hôi thối nồng nặc, khiến cá chết hàng loạt, chủ yếu là cá trắm, chép…, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh (trú xã Bờ Y) cho biết “Trước mắt gia đình thiệt hại khoảng 5 tấn cá, nhiều con bị cuốn trôi ra ngoài, số còn lại cũng đang chết dần do ô nhiễm. Sắp tới chắc chắn còn chết nữa”.

Ngoài ra, nhiều hộ dân còn lo ngại nguồn nước suối, ao hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, nên không thể sử dụng để ăn uống hay tưới tiêu vì sợ ảnh hưởng đến cây trồng và đất sản xuất.

Theo báo cáo ban đầu, sự cố đã ảnh hưởng đến 8 hộ dân, với khoảng 21.300m² đất canh tác bị rác thải vùi lấp. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng .

Ông Phan Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y (đơn vị quản lý vận hành công trình) cho biết: Địa phương đã yêu cầu đơn vị vận hành và chủ đầu tư phối hợp lấy mẫu nước, phân tích chất lượng để có cơ sở phục hồi môi trường. Đồng thời, xã sẽ rà soát toàn bộ quy trình vận hành dự án để có biện pháp khắc phục triệt để, tránh lặp lại sự cố tương tự.

“Chính quyền cũng đang phối hợp với đơn vị quản lý thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng để lên phương án bồi thường, hỗ trợ”, ông Tùng thông tin.

Trước đó, trưa 30/7, do mưa lớn kéo dài gây tích tụ nước và tạo áp lực lớn nên hố chứa rác thuộc dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi (tỉnh Quảng Ngãi) đã bị thủng một lỗ đường kính khoảng 2 m, sâu hơn 10 m, xuyên qua thân bờ bao ô chứa rác.

Hậu quả, hàng nghìn m3 nước cùng rác thải tồn đọng chưa qua xử lý đã tràn ra ngoài, gây sự cố môi trường nghiêm trọng.

Nước và rác thải trộn lẫn bị cuốn trôi còn khiến khu nhà vận hành, hai hồ xử lý nước thải (thuộc Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi) bị bồi lấp.

Ngày 1/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền liên quan sự cố trên.

Công văn giao Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý sự cố, vi phạm (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đảm bảo việc vận hành công trình ổn định, tránh ảnh hưởng môi trường.

Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương năm 2017, tổng vốn đầu tư hơn 49 tỷ đồng , quy mô 6,8 ha.

Dự án do UBND huyện Ngọc Hồi làm chủ đầu tư, được nghiệm thu và đưa vào vận hành, khai thác từ tháng 4, hiện do Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Bờ Y quản lý và vận hành.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.