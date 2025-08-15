Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng

Lễ đưa tang diễn viên Bắc Hải diễn ra vào sáng 15/8. Sau đó, thi hài của anh được an táng tại Đồng Nai.

Sáng 15/8, người thân trong gia đình và các đồng nghiệp tề tựu tại lễ đưa tang của diễn viên Bắc Hải. Gia đình thực hiện các nghi thức để tiễn đưa cố nghệ sĩ về an nghỉ. Trong giây phút cuối cùng, chị Kim Thắm, vợ diễn viên Bắc Hải khóc ngất trước linh cữu chồng.

Những ngày qua, chị Kim Thắm và nghệ sĩ Bình Tinh nén nỗi đau, lo liệu hậu sự chu toàn cho diễn viên Bắc Hải.

Lễ đưa tang và an táng diễn viên Bắc Hải diễn ra vào sáng 15/8. Ảnh: @binhtinh.

Sau lễ đưa tang, thi hài nghệ sĩ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai. Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ: "Hôm nay, anh đã an lành trong vòng tay Chúa. Toàn bộ số tiền chuyển khoản của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng tiền phúng điếu, tôi xin được trao lại cho chị Kim Thắm, để chị lo tiếp những phần hậu sự về sau cho anh Bắc Hải và nuôi con. Xin biết ơn quý đồng nghiệp luôn quan tâm, yêu thương, thăm hỏi cùng những người đã lặng lẽ phụ giúp gia đình rất nhiều những ngày qua. Tạm biệt anh".

Diễn viên Bắc Hải sinh năm 1970, được biết tới thông qua các tiểu phẩm hài. Anh đi diễn từ những năm 1990 và được biết tới nhiều nhất qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.

Thời gian qua, Bắc Hải mắc nhiều bệnh. Anh liên tục phải nhập viện để điều trị. Hồi tháng 3, Bắc Hải được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng. Gia đình xin chụp MRI nhưng bác sĩ cho biết sức khỏe của Bắc Hải quá yếu nên đề nghị người nhà đưa nam diễn viên về nhà uống thuốc khoảng 3 tuần và theo dõi tình hình rồi tái khám. Tới trưa 1/3, bệnh tình của Bắc Hải trở nặng. Anh đau đớn nên được vợ đưa tới bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở Đồng Nai vào sáng 13/8.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả đã đến thắp hương, tiễn biệt Bắc Hải.