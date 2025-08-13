Nghệ sĩ đến tiễn đưa Bắc Hải

Sáng 13/8, diễn viên Bắc Hải đột ngột qua đời. Chiều cùng ngày, lễ tang nghệ sĩ được cử hành tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (TP.HCM). Lễ viếng bắt đầu từ 18h.
Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Hữu Nghĩa, Hồng Tơ, Vũ Thanh, Hoàng Kim Phụng… tới tiễn đưa Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình, nghệ sĩ Bình Tinh đứng ra lo liệu tang lễ cho Bắc Hải. Một số nghệ sĩ khác gửi vòng hoa hoặc lời chia buồn tới người thân của Bắc Hải qua mạng xã hội.
Diễn viên Hoàng Kim Phụng tới tiễn đưa đàn anh và chia buồn với gia đình Bắc Hải. Ảnh: Trúc Ngân.
Đến sáng 15/8, lễ động quan diễn ra. Sau đó, thi hài nghệ sĩ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Nghệ sĩ Bắc Hải qua đời lúc 8h ngày 13/8. Theo vợ nghệ sĩ, anh qua đời đột ngột, không nói lời trăng trối với vợ con. “Anh ra đi trong giấc ngủ. Tôi rất suy sụp và đau đớn. Tôi chưa tin vào sự thật rằng chồng tôi đã qua đời", vợ nghệ sĩ cho biết.
Trước khi qua đời, Bắc Hải có thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Anh được chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng và bị xơ gan, từng nhiều lần nhập viện cấp cứu. Sức khỏe yếu nên Bắc Hải không thể đi diễn. Vợ anh một mình trang trải kinh tế trong gia đình nhờ việc bán hàng online.
Diễn viên Bắc Hải sinh năm 1970, được biết tới thông qua các tiểu phẩm hài. Anh đi diễn từ những năm 1990 và được biết tới nhiều nhất qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.