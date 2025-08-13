Nghệ sĩ đến tiễn đưa Bắc Hải

Lễ viếng diễn viên Bắc Hải diễn ra vào tối 13/8. Nhiều đồng nghiệp tới tiễn đưa anh về nơi an nghỉ.

Sáng 13/8, diễn viên Bắc Hải đột ngột qua đời. Chiều cùng ngày, lễ tang nghệ sĩ được cử hành tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (TP.HCM). Lễ viếng bắt đầu từ 18h.

Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Hữu Nghĩa, Hồng Tơ, Vũ Thanh, Hoàng Kim Phụng… tới tiễn đưa Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình, nghệ sĩ Bình Tinh đứng ra lo liệu tang lễ cho Bắc Hải. Một số nghệ sĩ khác gửi vòng hoa hoặc lời chia buồn tới người thân của Bắc Hải qua mạng xã hội.

Diễn viên Hoàng Kim Phụng tới tiễn đưa đàn anh và chia buồn với gia đình Bắc Hải. Ảnh: Trúc Ngân.

Đến sáng 15/8, lễ động quan diễn ra. Sau đó, thi hài nghệ sĩ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Nghệ sĩ Bắc Hải qua đời lúc 8h ngày 13/8. Theo vợ nghệ sĩ, anh qua đời đột ngột, không nói lời trăng trối với vợ con. “Anh ra đi trong giấc ngủ. Tôi rất suy sụp và đau đớn. Tôi chưa tin vào sự thật rằng chồng tôi đã qua đời", vợ nghệ sĩ cho biết.

Trước khi qua đời, Bắc Hải có thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Anh được chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng và bị xơ gan, từng nhiều lần nhập viện cấp cứu. Sức khỏe yếu nên Bắc Hải không thể đi diễn. Vợ anh một mình trang trải kinh tế trong gia đình nhờ việc bán hàng online.

Diễn viên Bắc Hải sinh năm 1970, được biết tới thông qua các tiểu phẩm hài. Anh đi diễn từ những năm 1990 và được biết tới nhiều nhất qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.