Lễ tang diễn viên Bắc Hải ở TP.HCM

Trưa 13/8, người thân của diễn viên Bắc Hải thông báo cáo phó. Lễ tang nghệ sĩ diễn ra tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (TP.HCM).

Chị Kim Thắm, vợ diễn viên Bắc Hải thông báo về lễ tang của chồng. Diễn viên Bình Tinh, hỗ trợ gia đình nghệ sĩ để lo liệu hậu sự cho Bắc Hải.

Lễ tang nghệ sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) vào chiều cùng ngày. Lễ viếng bắt đầu từ 18h. Đến sáng 15/8, lễ động quan diễn ra. Sau đó, thi hài nghệ sĩ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Diễn viên Bắc Hải mất ở tuổi 55 sau thời gian điều trị bệnh.

"Thời gian bên anh không còn bao lâu nữa. Hãy về với Chúa chồng ơi. Hết đau đớn rồi", vợ diễn viên Bắc Hải chia sẻ. Nghệ sĩ Bình Tinh cho biết sẽ lo liệu chu toàn lễ tang của đàn anh.

"Lễ tang của anh diễn ra trong hai ngày ở TP.HCM để đồng nghiệp thuận tiện đến thắp một nén hương ấm lòng, đưa tiễn anh lần cuối. Sau đó sẽ đưa anh về chôn cất tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đây là nơi anh chị đang thuê mướn nhiều năm qua. Chị Kim Thắm cũng thuận lợi trong việc chăm sóc mộ phần cho anh. Nguyện anh an lòng về với Chúa", Bình Tinh chia sẻ.

Diễn viên Bắc Hải sinh năm 1970, được biết tới thông qua các tiểu phẩm hài. Anh đi diễn từ những năm 1990 và được biết tới nhiều nhất qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.

Thời gian qua, Bắc Hải mắc nhiều bệnh. Anh liên tục phải nhập viện để điều trị. Hồi tháng 3, Bắc Hải được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng. Gia đình xin chụp MRI nhưng bác sĩ cho biết sức khỏe của Bắc Hải quá yếu nên đề nghị người nhà đưa nam diễn viên về nhà uống thuốc khoảng 3 tuần và theo dõi tình hình rồi tái khám. Tới trưa 1/3, bệnh tình của Bắc Hải trở nặng. Anh đau đớn nên được vợ đưa tới bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở Đồng Nai vào sáng 13/8.