VNPT, Vingroup, Realtime Robotics hiến kế Việt Nam đột phá công nghệ

VNPT, Vingroup, Realtime Robotics đã kiến nghị loạt giải pháp để Việt Nam đột phá triển khai công nghệ chiến lược, bứt phá trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra vào chiều 1/7, đã thu hút sự tham gia kiến nghị, đề xuất giải pháp của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như VNPT, Vingroup, Realtime Robotics...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Nhà nước tạo thị trường, doanh nghiệp đưa sản phẩm ra quốc tế

Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm đã kiến nghị loạt giải pháp đột phá để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam bứt phá trong chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời tháo gỡ rào cản pháp lý qua cơ chế thử nghiệm (sandbox).

Trước tiên, ông Liêm cho rằng Việt Nam cần lấy các bài toán và thị trường trong nước làm bệ phóng để doanh nghiệp công nghệ phát triển sản phẩm và làm chủ công nghệ; giải những bài toán quy mô lớn để hình thành công nghệ lõi thay vì những dự án nhỏ, phân tán; đồng thời thông qua công nghệ lõi để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ những cơ sở trên, VNPT kiến nghị 3 nội dung trọng tâm. Theo đó, Việt Nam cần thiết lập cơ chế quốc gia đặt hàng bài toán công nghệ lớn. Mỗi năm, Việt Nam lựa chọn một số bài toán trọng điểm, giao cho doanh nghiệp Việt Nam làm đầu mối; song song xác định rõ sản phẩm đầu ra, nguồn lực và trách nhiệm, tránh chia nhỏ, phân tán.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT đề xuất hình thành thị trường đầu tiên cho sản phẩm công nghệ Việt Nam. Các cơ quan nhà nước ưu tiên thử nghiệm và sử dụng sản phẩm chiến lược trong nước nếu đáp ứng tiêu chuẩn; đánh giá tổng thể chi phí vòng đời thay vì chỉ giá đầu tư ban đầu. Nhà nước tạo thị trường, còn doanh nghiệp cam kết chất lượng và đưa sản phẩm ra quốc tế.

Sau cùng, lãnh đạo VNPT kiến nghị Việt Nam quản trị chương trình công nghệ chiến lược theo kết quả đầu ra. Việt Nam cần xác định ngay từ đầu sản phẩm, thị trường và mốc đo được; phân bổ nguồn lực theo kết quả; phân biệt rõ rủi ro khoa học với chậm tiến độ hay sử dụng nguồn lực không hiệu quả.

Đưa AI trở thành hạ tầng quốc gia

Trong khi đó, tại hội nghị, ông Lưu Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc CTCP VinSmart Future - trực tiếp trình bày tham luận “Đột phá triển khai công nghệ chiến lược thông qua tích hợp AI và Big Data”.

Theo ông Tuấn, muốn đột phá các công nghệ chiến lược, Việt Nam phải coi AI và Big Data là hạ tầng nền của nền kinh tế. Từ đó, Vingroup đề xuất 6 đột phá chiến lược nhằm phát huy hiệu quả việc tích hợp AI và Big Data nhằm thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược của đất nước.

Trước hết, doanh nghiệp đề xuất Chính phủ xây dựng hạ tầng dữ liệu AI quốc gia, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa Nhà nước, doanh nghiệp và viện trường, phát triển các kho dữ liệu mở, hình thành các Data Trust cho những lĩnh vực quan trọng. Đây sẽ là nền tảng để phát triển các mô hình AI mang bản sắc và lợi thế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị đầu tư phát triển các mô hình AI nền tảng "Make in Vietnam". Chính phủ có thể xây dựng Chương trình AI Quốc gia với trọng tâm là phát triển các mô hình AI nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình đa phương thức, mô hình AI cho robot, sản xuất thông minh và các lĩnh vực chiến lược. Các mô hình này cần được phát triển theo hướng nền tảng mở để cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển hàng nghìn ứng dụng khác nhau, hình thành hệ sinh thái AI "Make in Vietnam".

Song song, lãnh đạo CTCP VinSmart Future kiến nghị Chính phủ phát triển hạ tầng tính toán AI quốc gia theo mô hình dùng chung, tương tự hạ tầng điện toán đám mây, cho phép các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tính toán với chi phí hợp lý. Hạ tầng này cần được xác định là hạ tầng chiến lược quốc gia, giống như điện, viễn thông hay cao tốc.

Cùng với đó, ông Tuấn đề xuất Chính phủ đổi mới thể chế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Theo đó, Chính phủ nghị sớm ban hành khung pháp lý theo hướng xây dựng AI Sandbox cho các công nghệ mới, hoàn thiện quy định về dữ liệu, ưu tiên mua sắm công đối với các sản phẩm AI trong nước, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá AI đáng tin cậy; đồng thời áp dụng cơ chế đầu tư và nghiệm thu linh hoạt đối với các chương trình nghiên cứu AI, phù hợp với đặc thù đổi mới sáng tạo.

Tham luận còn kiến nghị Chính phủ phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài AI; đồng thời thúc đẩy thương mại hóa và đưa AI Việt Nam ra toàn cầu.

"Chúng tôi sẵn sàng tham gia các chương trình dữ liệu, mô hình nền tảng, hạ tầng tính toán, đào tạo nhân lực, thử nghiệm sandbox và thương mại hóa sản phẩm AI Việt Nam", ông Tuấn nói.

Tham vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc UAV

Bên cạnh VNPT, Vingroup, thông qua tham luận “UAV Việt: Từ xuất khẩu sản phẩm đến xuất khẩu công nghệ UAV - các đề xuất chính sách”, Realtime Robotics (RtR) cũng đề xuất một số giải pháp nhằm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc UAV của thế giới.

RtR cho biết doanh nghiệp đã làm chủ phần lớn công nghệ lõi UAV, từng bước xuất khẩu sản phẩm và hướng tới xuất khẩu công nghệ, từ đó đề xuất nhiều chính sách nhằm tăng tốc phát triển ngành UAV.

Tuy nhiên, theo đơn vị này, khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp là thiếu nguồn lực để tăng tốc. Nếu có thêm nguồn lực từ Nghị quyết 57, doanh nghiệp có thể tăng tốc R&D, tạo ra nhiều phát minh, mở rộng sản xuất, phát triển thêm sản phẩm mới và chiếm lĩnh thị trường quốc tế nhanh hơn nữa.

Từ đây, doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước đặt hàng doanh nghiệp sản phẩm UAV đã được kiểm chứng để phục vụ cứu nạn cứu hộ, quốc phòng và kiểm tra lưới điện; hỗ trợ vay ưu đãi để xây dựng nhà máy chế tạo UAV tại Khu Công nghệ cao TP.HCM với tỷ lệ làm chủ công nghệ lõi đạt ít nhất 94%; xây dựng hành lang bay thử nghiệm UAV tại Tây Ninh; miễn thủ tục nhập khẩu đối với linh kiện, vật tư phục vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất hàng xuất khẩu; hỗ trợ 50% chi phí R&D cho các dự án tạo ra công nghệ, sản phẩm UAV xuất khẩu vào thị trường G7...

Nếu được hỗ trợ theo các đề xuất, Realtime Robotics cam kết góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc UAV thông qua việc thiết lập nhà máy chế tạo UAV tại Mỹ trong năm 2027, đưa Việt Nam trở thành quốc gia chuyển giao công nghệ UAV cho Mỹ, đồng thời khai thác hiệu quả thị trường UAV khắt khe nhất thế giới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ cung cấp các sản phẩm công nghệ lõi có tính năng vượt trội cho các đơn vị trong nước, hướng tới hình thành hệ sinh thái UAV Việt Nam có năng lực phát minh, sản xuất, xuất khẩu ra thế giới và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và vị thế quốc gia, cùng nhiều kế hoạch khác.