VN-Index tăng dựng đứng

Chỉ số VN-Index tăng hơn 33 điểm trong phiên 21/8, lấy lại vùng 1.768 điểm nhờ dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ và sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.

VN-Index tăng hơn 33 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch bùng nổ trong ngày 21/8 với sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền sau giai đoạn thận trọng. Nếu như trong buổi sáng, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá dè dặt khiến chỉ số chính VN-Index chủ yếu giằng co quanh vùng tham chiếu, cục diện đã thay đổi rõ rệt ngay từ đầu phiên chiều.

Lực cầu gia tăng nhanh chóng và lan tỏa trên diện rộng, giúp sắc xanh dần chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Đà tăng sau đó được củng cố khi dòng tiền tiếp tục đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index bứt phá mạnh và gần như đi lên theo phương thẳng đứng trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều.

Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể, đặc biệt trong phiên chiều. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay tăng khoảng 30% so với phiên trước, đạt gần 20.000 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index tăng 33,88 điểm (+2%) lên 1.768,12 điểm; HNX-Index tăng 5,52 điểm (+2%) lên 284,07 điểm; UPCoM-Index tăng 0,28 điểm (+0,2%) lên 127,52 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng hẳn về bên mua. Toàn thị trường ghi nhận 547 mã tăng (gồm 42 mã tăng trần), 778 mã giữ tham chiếu và chỉ có 223 mã giảm (gồm 38 mã giảm sàn).

Trong rổ cổ phiếu VN30, sắc xanh áp đảo với 25 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và chỉ 2 mã giảm. Chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn theo đó tăng hơn 40 điểm, lên vùng 1.927 điểm, trở thành động lực quan trọng kéo chỉ số chung đi lên.

VN-Index hồi phục mạnh mẽ. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, động lực tăng của VN-Index trong phiên này được phân bổ tương đối đồng đều giữa nhiều nhóm cổ phiếu đầu ngành, thay vì phụ thuộc vào một vài mã vốn hóa lớn như những phiên trước.

Nhóm ngân hàng đóng góp đáng kể vào đà tăng khi VCB (+2,3%), BID (+2,9%), VPB (+3,2%), CTG (+2,4%), ACB (+3,6%), TCB (+2,1%) và MBB (+2,7%). Việc hàng loạt cổ phiếu ngân hàng đồng thuận đi lên đã tạo lực đỡ đáng kể cho chỉ số, đồng thời góp phần cải thiện tâm lý trên toàn thị trường.

Nhóm bất động sản và công nghiệp cũng giao dịch tích cực. VIC tăng 1,5%, VHM tăng 3,2%, trong khi HPG tăng 2,6%. Sự đồng thuận của các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau giúp VN-Index duy trì đà đi lên xuyên suốt phiên chiều và đóng cửa ở mức cao.

Không chỉ nhóm trụ, nhóm chứng khoán trở thành một trong những tâm điểm của phiên giao dịch khi SSI, VIX, ORS, VCI, VND, CTS và VDS đồng loạt tăng hết biên độ.

Ở các nhóm ngành khác, DIG và TCH thuộc nhóm bất động sản cũng tăng trần. Nhóm đầu tư công ghi nhận GEX và GEE tăng kịch biên độ, trong khi PNJ trở thành đại diện đáng chú ý của nhóm bán lẻ khi đóng cửa trong sắc tím.

Trái ngược với sự hưng phấn trên diện rộng, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh và trở thành cản lực của chỉ số chính như DMX (-2,6%), LPS (-3,9%), BSR (-0,6%), BVH (-1,1%), VNM (-0,3%), VBB (-2,8%), PLX (-0,7%), FRT (-1%) và VTP (-1,1%).

Một điểm tích cực khác trong phiên là sự thay đổi trạng thái của khối ngoại. Sau 6 phiên liên tiếp bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng khoảng 62 tỷ đồng trên toàn thị trường.

SHB là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất hôm nay với giá trị khoảng 137 tỷ đồng . Theo sau là SSI với 71 tỷ đồng và MSN với 50 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, VCB bị khối ngoại bán ròng 77 tỷ đồng , BSR bị bán ròng 62 tỷ đồng và GMD khoảng 58 tỷ đồng .