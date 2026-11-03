VN-Index lại thủng mốc 1.700 điểm

Cổ phiếu VIC giảm hơn 3%, trở thành lực cản lớn nhất của VN-Index trong phiên 3/11, bất chấp nhiều cổ phiếu ngân hàng, thép và chứng khoán tăng giá.

VN-Index vẫn chưa thể đứng vững phía trên mốc 1.700 điểm. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trạng thái giằng co trong ngày 3/11 khi áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn đè nặng lên chỉ số chính. Đáng chú ý, dù sắc xanh chiếm ưu thế về số lượng cổ phiếu, VN-Index vẫn không thể giữ được mốc 1.700 điểm.

Ngay sau khi mở cửa, chỉ số VN-Index có thời điểm vượt 1.710 điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm sâu, lùi về vùng 1.696 điểm trước 10h. Lực cầu bắt đáy xuất hiện sau đó giúp chỉ số phục hồi, thậm chí có lúc tiến lên vùng 1.713 điểm vào cuối phiên sáng.

Tuy nhiên, đà hồi phục không được duy trì. Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index nhiều lần đánh mất mốc 1.700 điểm. Dù có thời điểm bật tăng trở lại vùng 1.711 điểm, chỉ số nhanh chóng suy yếu trong khoảng thời gian cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,1 điểm (-0,7%) xuống 1.699,62 điểm. Trái ngược với diễn biến trên HoSE, chỉ số HNX-Index tăng 0,87 điểm (+0,4%) lên 251,42 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,1 điểm (+0,1%) lên 122,05 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 13.463 tỷ đồng . Riêng trên HoSE, giá trị giao dịch đạt khoảng 12.596 tỷ đồng , giảm gần 32% so với phiên trước.

Đáng chú ý, thị trường chung lại nghiêng về phía tích cực với 349 cổ phiếu tăng giá (gồm 20 mã tăng trần) trong khi có 302 cổ phiếu giảm giá (gồm 17 mã giảm sàn) và 891 cổ phiếu đứng giá.

Tâm điểm phiên giao dịch hôm nay là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup khi mã chứng khoán này giảm 3,3% xuống 234.000 đồng/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index. Riêng cổ phiếu này đã lấy đi khoảng 12,59 điểm của chỉ số, lớn hơn mức giảm thực tế của toàn thị trường.

VN-Index lại rơi thủng mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Không chỉ VIC, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng gây sức ép lên thị trường hôm nay như VHM (-0,2%), VCB (-0,2%), BID (-0,9%), VPB (-1,6%), GAS (-2,1%) và BSR (-3%).

Trong khi đó, diễn biến tại nhóm ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt. Một số mã vẫn thu hút lực cầu khá tốt như STB (+2,3%), VIB (+2,2%), CTG (+1 %), MBB (+0,8%), LPB (+0,6%) và SHB (+0,5%).

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tương đối tích cực với VCI (+2,7%), SSI (+1,6%), TCX (+0,8%). Ở chiều ngược lại, VND (-0,4%) và TPB (-0,8%) giảm giá.

Đáng chú ý, cổ phiếu HPG (+4,2%) trở thành điểm sáng nổi bật nhất trong nhóm vốn hóa lớn, đồng thời dẫn đầu danh sách đóng góp tích cực cho VN-Index.

Cùng chiều, GVR (+1,7%), HVN (+0,5%), MSB (+2,9%) và cũng góp phần nâng đỡ chỉ số.

Chỉ số VN30-Index hôm nay đóng cửa tăng 2,19 điểm (+0,12%) lên 1.815,60 điểm, với 14 mã tăng, 11 mã giảm và 5 mã đứng giá. Việc chỉ số đại diện nhóm VN30 tăng điểm trong khi VN-Index giảm sâu càng phản ánh mức độ ảnh hưởng đặc biệt lớn của VIC trong phiên hôm nay.

Một diễn biến đáng chú ý khác là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán.

Trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng 497 tỷ đồng , tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như MBB với giá trị bán ròng gần 255 tỷ đồng , theo sau là VCB (- 219 tỷ đồng ), VIC (- 114 tỷ đồng ), GMD (- 74 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với giá trị hơn 227 tỷ đồng , kế đó là SHB (+ 125 tỷ đồng ), VHM (+ 119 tỷ đồng ), TCB (+ 104 tỷ đồng ).