VN-Index lại rơi hơn 30 điểm

Chỉ số VN-Index lao dốc hơn 30 điểm trong phiên đầu tuần khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu. Trong đó, VHM, VRE giảm sàn, còn VIC cũng giảm hơn 2%.

Nhà đầu tư giữ tâm lý bi quan và ngại ngần giải ngân trong ngày VN-Index rơi thêm hơn 30 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/10 trong trạng thái tiêu cực, phản ánh tâm lý thận trọng và có phần bi quan của nhà đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh gần đây.

VN-Index rơi thêm 30 điểm

Mở đầu phiên, VN-Index khởi đầu trong sắc xanh với nhịp tăng nhẹ và biên độ mở rộng khá tích cực, cho thấy nỗ lực hồi phục của dòng tiền bắt đáy. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị bẻ gãy khi áp lực chốt lời và tâm lý dè dặt bao trùm toàn thị trường, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Từ giữa phiên sáng, chỉ số bắt đầu trượt khỏi tham chiếu và rơi vào trạng thái điều chỉnh liên tục. Dù có nhiều nỗ lực thu hẹp mức giảm, VN-Index vẫn không thể đảo chiều do lực bán gia tăng mạnh tại các nhóm ngành chủ chốt như bất động sản, đầu tư công, chứng khoán và bán lẻ.

Dòng tiền giao dịch suy yếu dần về cuối phiên, khiến nỗ lực cân bằng cung - cầu không đạt hiệu quả, dù mức giảm trong phần lớn thời gian vẫn duy trì dưới ngưỡng 20 điểm.

Tình hình trở nên tiêu cực hơn trong những phút cuối cùng khi áp lực bán bất ngờ dâng cao, lượng cổ phiếu xả ra lớn khiến thị trường mất cân bằng. Lực cầu gần như không đủ hấp thụ khối lượng hàng hóa được tung ra, kéo VN-Index lao dốc nhanh chóng và kết phiên trong sắc đỏ.

Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index giảm 30,64 điểm (-1,8%) xuống 1.652,54 điểm, HNX-Index giảm 1,92 điểm (-0,7%) xuống 392,09 điểm; trong khi UPCoM-Index ngược dòng tăng nhẹ 0,37 điểm (+0,3%) lên 111,24 điểm.

VN-Index giảm sâu trong ngày giao dịch đầu tuần. Ảnh: TradingView.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức tương đương hôm qua, với tổng giá trị khớp lệnh trên 3 sàn đạt hơn 33.500 tỷ đồng , cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng giao dịch mang tính chọn lọc cao.

Đáng chú ý, dù chỉ số chung giảm sâu, cấu trúc thị trường lại thể hiện sự phân hóa rõ nét. Toàn sàn ghi nhận 358 mã tăng (gồm 27 mã tăng trần), 874 mã đứng giá và 368 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn), phần nào cho thấy lực bán tập trung chủ yếu ở các mã có tỷ trọng vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại thị trường vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Tuy nhiên, rổ cổ phiếu VN30 lại trở thành tâm điểm của áp lực bán. Có tới 24/30 mã giảm giá hôm nay, trong đó VHM và VRE giảm sàn, chỉ còn 5 mã tăng và duy nhất ACB giữ tham chiếu. Diễn biến này khiến chỉ số VN30 giảm hơn 43 điểm, tiến sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm, phản ánh mức độ nhạy cảm cao của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trước biến động thị trường.

VHM, VRE giảm sàn, VIC cũng giảm sâu

Áp lực bán mạnh hôm nay xuất phát chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi hàng loạt bluechip đồng loạt lao dốc như VHM (giảm sàn), VIC (-2,3%), TCB (-2,9%), VPB (-3,1%), MWG (-5,5%), CTG (-2,4%), VRE (giảm sàn), HDB (-4,9%), MBB (-2,5%) và GEX (giảm sàn).

Riêng 10 cổ phiếu này đã “đóng góp” gần 22 điểm tiêu cực vào chỉ số chung, phản ánh mức độ chi phối mạnh của nhóm dẫn dắt trong diễn biến toàn thị trường.

Đáng chú ý, VHM ghi nhận phiên giảm kịch biên độ, kéo thị giá về mức 106.500 đồng/cổ phiếu - thấp nhất trong nửa tháng trở lại đây. Vốn hóa của nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam theo đó cũng giảm còn gần 438.000 tỷ đồng , mất hàng chục nghìn tỷ đồng chỉ sau một phiên.

Tuy nhiên, nếu nhìn trong bức tranh dài hạn hơn, VHM vẫn là điểm sáng hiếm hoi khi ghi nhận hiệu suất tăng hơn 150% kể từ đầu năm, nằm trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra với VRE, khi cổ phiếu này rơi về đáy nửa tháng ở mức 36.100 đồng/cổ phiếu, khiến vốn hóa doanh nghiệp bán lẻ bất động sản giảm còn 82.000 tỷ đồng .

Sức ép từ 3 mã cổ phiếu “họ Vin” cùng nhóm ngân hàng và bán lẻ đã đẩy thị trường rơi vào trạng thái “mất cân bằng cung cầu” suốt phiên chiều.

Dù vậy, vẫn xuất hiện một vài điểm sáng lẻ tẻ đến từ nhóm cổ phiếu trung bình và một số mã ngành điện, phân bón, chứng khoán. Các cổ phiếu GVR (+3,2%), POW (+3,4%), BVH (+2,2%), KBC (+2,2%), FTS (+5%), FPT (+0,3%), DPM (+2,6%), SAB (+0,7%), BSI (+3,7%) và HAG (+1,6%) tăng giá nhẹ, nhưng nỗ lực này vẫn quá nhỏ để đảo chiều xu hướng thị trường.

Dòng vốn ngoại hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với quy mô 1.265 tỷ đồng . Lực xả tập trung tại SSI (- 578 tỷ đồng ), MBB (- 445 tỷ đồng ) và MWG (- 89 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, FPT được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với 306 tỷ đồng , kế đến là VPB (+ 120 tỷ đồng ). Đây là 2 mã hiếm hoi còn giữ được sức hút trong bối cảnh thị trường chung suy yếu.