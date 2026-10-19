VN-Index đi xuống, nhà đầu tư nên làm gì?

Sau tuần giao dịch nhiều biến động, các công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index tiếp tục hồi phục trong tuần này, song cảnh báo thanh khoản thấp khiến xu hướng tăng chưa bền vững.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động khi áp lực bán liên tục xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index có thời điểm xuống dưới ngưỡng 1.690 điểm.

Từ đầu tuần, chỉ số đã chịu sức ép điều chỉnh và nhanh chóng đánh mất mốc 1.720 điểm. Đà giảm sau đó tiếp tục mở rộng khi áp lực bán gia tăng tại một số cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup, bất động sản, chứng khoán và ngân hàng.

Dù vậy, lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên cuối tuần đã giúp thị trường lấy lại sắc xanh sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp. VN-Index đóng cửa tuần tại 1.705,91 điểm, qua đó phần nào cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nhịp hồi phục diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm mạnh, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng và chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường với quy mô lớn.

Theo nhận định của các công ty chứng khoán, VN-Index có cơ hội tiếp tục hồi phục trong tuần giao dịch 19-23/10, song khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận từ thanh khoản và sức mạnh của lực cầu.

VN-Index có thể tăng lên vùng 1.730 điểm

Theo các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước với tín hiệu tích cực về khả năng hồi phục trong ngắn hạn.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo cho thấy xác suất cao chỉ số sẽ tiếp tục ghi nhận đà hồi phục, với vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.730 điểm.

VCBS đánh giá việc VN-Index bật tăng sau khi chạm vùng hỗ trợ 1.700 điểm, cùng sắc xanh lan tỏa sang phần lớn nhóm ngành nhờ sự đồng thuận của các cổ phiếu vốn hóa lớn, là tín hiệu đáng chú ý.

Với diễn biến này, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu ghi nhận kết quả kinh doanh quý III tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu dùng và ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân phục vụ mục tiêu lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu kiểm tra thành công vùng hỗ trợ và thu hút lực cầu trở lại trong những nhịp rung lắc. Một số nhóm ngành đáng chú ý gồm ngân hàng, thép và bán lẻ.

VN-Index cố gắng giữ mốc hỗ trợ 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Cùng quan điểm về khả năng hồi phục, các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán SSI nhận định VN-Index đã giao dịch khởi sắc trở lại sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.

Theo SSI, chuyển biến tích cực của các chỉ báo đang hỗ trợ khả năng chỉ số tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, tín hiệu cải thiện xu hướng chỉ được củng cố khi VN-Index bứt phá và duy trì vững chắc trên vùng 1.710-1.720 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng việc VN-Index hồi phục trở lại trên mốc 1.700 điểm ngay trong phiên cuối tuần trước, sau khi có thời điểm đánh mất vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm, cho thấy lực cầu đã bắt đầu xuất hiện quanh vùng giá thấp.

Dù vậy, ACBS lưu ý thanh khoản toàn tuần suy giảm và lực cầu chưa thực sự mạnh. Do đó, nhịp hồi phục, nếu xuất hiện, nhiều khả năng chỉ diễn ra với biên độ hạn chế và chưa đủ cơ sở xác nhận thị trường đã đảo chiều xu hướng.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Dù triển vọng ngắn hạn đã xuất hiện những tín hiệu cải thiện, các công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm thận trọng trước diễn biến thanh khoản thấp.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, lực bán trên thị trường đã hạ nhiệt và lực cầu có sự lan tỏa tốt hơn tại nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và lớn. Số lượng mã tăng đã áp đảo số mã giảm, trong đó nhóm ngân hàng phục hồi trên diện rộng, cùng với bán lẻ, xây dựng và một số cổ phiếu VN30 hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, thanh khoản trên HoSE giảm xuống dưới 11.000 tỷ đồng , tiếp tục nằm sâu dưới mức trung bình.

Yuanta đánh giá diễn biến này cho thấy nhịp hồi phục hiện tại chủ yếu đến từ việc áp lực bán suy giảm, thay vì nhu cầu mua chủ động gia tăng. Vì vậy, dù cơ hội đầu tư đã mở rộng hơn, nhà đầu tư vẫn cần ưu tiên lựa chọn cổ phiếu có nền tảng và triển vọng tích cực.

Đối với chiến lược dưới 1 tháng, nhà đầu tư nên nâng tỷ trọng cổ phiếu lên khoảng 40% danh mục, tập trung theo dõi những mã có sức mạnh tương đối cao và triển vọng kết quả kinh doanh tích cực.

Các nhóm cổ phiếu được đề cập gồm bán lẻ với MWG, FRT; bảo hiểm với BVH; tiêu dùng với MSN, MCH, VNM, TLG; nhựa với NTP và một số ngân hàng tư nhân quy mô lớn như MBB, VPB, TCB, HDB.

Ở góc nhìn 1-5 tháng, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thanh khoản và lực cầu lan tỏa rõ rệt hơn trước khi nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức trung bình. Điều kiện được nhấn mạnh là VN-Index ổn định quanh vùng 1.670-1.690 điểm, nhờ sự hồi phục đồng loạt của các nhóm cổ phiếu trụ vốn hóa lớn.

Còn theo ACBS, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, ưu tiên quản trị rủi ro và cơ cấu danh mục theo hướng chọn lọc. Việc gia tăng tỷ trọng chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xuất hiện tín hiệu hồi phục rõ ràng hơn, đi kèm sự cải thiện của thanh khoản.

Tương tự, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục quản trị tỷ trọng danh mục, hạn chế mua đuổi và chỉ giải ngân thăm dò tại những vùng hỗ trợ phù hợp.