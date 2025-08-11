V.League 2025/26 - ngai vàng vẫn là cuộc chơi của 'ông lớn'

Giải đấu mới khởi động, nhưng dấu hiệu cho thấy cuộc đua vô địch vẫn sẽ là sân chơi của những đội bóng giàu kinh nghiệm và lực lượng hùng hậu.

V.League mùa 2025/26 có thể vẫn là cuộc chơi của những gương mặt cũ. Ảnh: CAHN.

V.League 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 15/8. Điểm qua sự chuyển động về nhân sự thì có thể dự đoán các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch vẫn là những cái tên đã quen thuộc. Tuy vậy, các ông lớn như CAHN, Nam Định, Hà Nội cần phải canh chừng tân binh Ninh Bình.

Sức mạnh những gương mặt cũ

Nhìn sự chuẩn bị của các CLB trong thời gian qua thì có thể thấy, không nhiều hy vọng để dự đoán vào những đột biến chuyên môn của những đội như Hà Tĩnh, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, SLNA, Becamex TP.HCM (Becamex Bình Dương cũ), HAGL, Thanh Hóa hay thậm chí Công an TP.HCM (CLB TP.HCM cũ). Lý do, những đội bóng này không tạo sự đột biến về chất mạnh mẽ ở lực lượng, đặc biệt là nội binh. Họ xem ra vẫn trông chờ vào lực lượng ngoại để tạo nên bước đột phá về chuyên môn.

Để bay cao, bên cạnh ngoại binh giỏi thì các đội cần phải có những “vệ tinh nội” xung quanh xuất sắc. Đưa Công an TP.HCM vào nhóm không phải là ứng cử viên vô địch dù đây cũng là cái tên đáng chú ý, được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức là bởi chất lượng đội hình tổng thể cũng không cao.

Công an TP.HCM sở hữu một số gương mặt đáng chú ý như thủ môn Patrick Lê Giang, tiền đạo Tiến Linh… nhưng chừng đó là quá ít để nâng tầm đội bóng đến hạng ứng cử viên vô địch. Thanh Hóa cũng tậu trung vệ danh tiếng Ngọc Hải nhưng những tiếng khen ngợi chuyên môn của cầu thủ này đã thuộc về quá khứ.

Ở mùa giải vừa qua, top 4 dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc theo thứ tự là Nam Định, Hà Nội, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel. Xem ra, cuộc chiến ở nhóm đầu vẫn là những gương mặt cũ này.

Nam Định FC vẫn là tập thể đáng gờm. Ảnh: Nam Định FC.

Thể Công Viettel mất thêm một số gương mặt giỏi, đáng kể nhất là Đức Chiến, nhưng vẫn là đội bóng đáng gờm bởi chất lượng đội hình vẫn tốt. Họ luôn cho ra lò những gương mặt trẻ triển vọng, có phẩm chất chuyên môn cao. Sau một số mùa bóng được trải nghiệm ở V.League, những Công Phương, Văn Khang… hứa hẹn ghi được dấn ấn mạnh mẽ.

Trong lúc đó, những Nam Định, Hà Nội hay Công An Hà Nội đều có sự ổn định lớn về lực lượng. Có thể thấy, những cầu thủ ra đi ở những đội bóng này, có chăng, chỉ là những gương mặt không còn được đánh giá cao về chuyên môn.

Thực tế, rất nhiều cái tên nức danh như Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Tuấn Anh, Văn Toàn (Nam Định); Quang Hải, Việt Anh, Đình Trọng, Đình Bắc… (CAHN), Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung… (Hà Nội) vẫn còn trong đội hình, qua đó, tạo nên bộ khung vững chắc không chỉ về mặt chuyên môn cá nhân mà còn cả sự kết dính, nhuần nhuyễn trong lối chơi nhờ gắn bó trong thời gian dài. Nội binh đều được coi những “hạt gạo trên sàng”, cũng sở hữu lực lượng lính đánh thuê đáng gờm. Những Alan, Artur (CAHN), Caio, Joseph (Nam Định)… là những gương mặt đã thành danh ở V.League.

Dù thua trận, Nam Định giới thiệu bản hợp đồng cực kỳ ấn tượng là Hudlin với cú đúp bàn thắng ở trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25. Hà Nội cũng tậu bộ đôi cầu thủ nước ngoài Ferreira Tadeu và Ferreira Marlon được đánh giá có thể lọt vào nhóm những gương mặt ngoại để lại dấu ấn mạnh mẽ trong thời gian tới. Tất nhiên, Hendrio là cái tên không thể xem thường sau nhiều năng cho thấy giá trị cao ở Bình Định, Nam Định.

Ninh Bình được đầu tư nhiều mùa này. Ảnh: CLB Phù Đổng Ninh Bình.

Kẻ phá bĩnh

Nếu kể một cái tên để kỳ vọng gây phá bĩnh thì có thể nhắc đến Ninh Bình. Chuyên một đội bóng vừa thăng hạng lên ngôi vô địch là đã từng xảy ra, cụ thể là Công an Hà Nội ở V.League 2023.

Chất lượng đội hình của Ninh Bình được đánh giá khá cao. Họ sỡ hữu nhiều cầu thủ nội giỏi như Đức Chiến, Văn Lâm, Quốc Việt, Quang Nho, Hoàng Đức, Thanh Bình, Ngọc Quang, Bảo Toàn… Vấn đề còn lại của tân binh này là trình độ chuyên môn của ngoại binh.

3/4 cầu thủ nước ngoài của Ninh Bình là những gương mặt mới gồm tiền vệ Morales Victor cùng bộ đôi tiền đạo Rodrigues Henrique và Daniel Anjos nên cần thời gian để thẩm định năng lực bên cạnh trung vệ Janclesio đã quá quen thuộc. Nếu ngoại binh giỏi thực thụ, Ninh Bình có thể tin tưởng sẽ bay cao một khi HLV Aldabalejo Gerard thể hiện được tài dụng nhân và khả năng biến ứng trên sa bàn chiến thuật.

Nhưng nhìn một cách tổng thể, chất lượng đội hình cao cả nội lẫn ngoại nên Nam Định, Hà Nội, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel được kỳ vọng sẽ trở thành “Bộ tứ siêu đẳng” trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 20225/26. Và nếu dự đoán sâu hơn về thứ hạng, CAHN là đối thủ đáng gờm nhất để có thể hất cẳng Nam Định ở vị trí ngôi vương. Chiến thắng ngay tại Thiên Trường ở siêu cúp Quốc gia 2024/25 là lời thách thức mà thầy trò ông Mano Polking gửi đến tất cả các đối thủ.