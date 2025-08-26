Vivo V60 – smartphone cận cao cấp pin lớn

|
Gần một năm nay, các hãng Trung Quốc đã vượt qua Apple, Samsung trong cuộc đua về dung lượng pin. Nhờ ứng dụng chất liệu Silicon-Carbon, với mật độ năng lượng cao hơn, các hãng có thể trang bị những viên pin lớn với dung lượng 5.000-6.000 mAh mà không làm tăng độ dày điện thoại. Nhờ có pin lớn, trải nghiệm sử dụng với người dùng cũng thoải mái hơn, máy trụ được hơn một ngày mà không cần sạc. Các hãng Trung Quốc cũng thường trang bị sạc có công suất cao, tốc độ nhanh cùng máy.
|
Kết hợp với ưu thế quen thuộc về cấu hình mạnh, cuộc đua mới khiến cho các hãng Trung Quốc lợi thế hơn về con số. Ở phân khúc cận cao cấp, với giá bán lẻ từ 15-18 triệu, Vivo V60 là cái tên mới nhất, cũng là smartphone có dung lượng pin cao nhất. Viên pin 6.500 mAh là nâng cấp đáng kể so với mẫu Vivo V50 ra mắt đầu năm (5.000 mAh), cũng vượt các mẫu khác trong cùng phân khúc như Reno 14, Honor 400 (6.000 mAh).
|
Tuy pin lớn, kích thước của máy vẫn ở mức dễ chịu với độ dày 7,8 mm ở nơi dày nhất, trọng lượng 203 gr. Thiết kế mặt lưng cong giúp đem lại cảm giác cầm bám tay. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, và có thêm tính năng đẩy nước ra khỏi loa bằng âm thanh tương tự nhiều loại đồng hồ thông minh. Tại Việt Nam, hãng bán ra hai tùy chọn màu là tím và xám.
|
Camera của máy được thiết kế lạ với 2 camera chính nổi bật, được thiết kế dày hơn hẳn mặt lưng. Đây là 2 camera với độ phân giải 50 MP, góc chụp bình thường và tele (3x). Nằm ở cạnh đó là camera góc siêu rộng 8 MP cùng với đèn trợ sáng dạng tròn.
|
Hãng trang bị nhiều tính năng chụp ảnh, từ đa tiêu cự (23-35-50-85-100 mm, trong đó nhiều tiêu cự kết hợp giữa phóng đại quang học và crop ảnh), các phong cách giả lập màu phim, bokeh. Người dùng thích tìm tòi có nhiều tùy chọn để cho ra tấm ảnh ưng ý với bản thân
|
Máy sử dụng cấu hình với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7, bộ nhớ RAM 12 GB và tùy chọn dung lượng 256 hoặc 512 GB. Màn hình 6,77 inch có độ phân giải FullHD+, tần số quét 120 Hz và khả năng hiển thị ngoài trời khá tốt. Hệ điều hành tùy biến Funtouch OS 15 hỗ trợ đầy đủ các tính năng AI trên nền tảng Gemini, nhưng nếu so sánh với các hãng đối thủ thì thiếu một số ứng dụng AI.
|
Vivo V60 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam ngày 26/8. Theo trang web của đại lý, mức giá cho hai phiên bản của máy từ 16-17 triệu, bao gồm một số quà tặng đặt trước. Đây là phân khúc khá “chật chội” hiện tại, ngoài các đại diện từ Trung Quốc thì người dùng còn những lựa chọn đã ra từ đầu năm và giảm giá như Samsung Galaxy S25 (17,8 triệu) hay iPhone 16e (17,9 triệu).