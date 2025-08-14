Vitinha và lời cảnh tỉnh cho 'mốt' chạy đà lố bịch trên chấm 11 m

Siêu cúp châu Âu 2025 không chỉ được nhớ đến bởi chiến thắng của nhà vô địch Champions League, mà còn bởi hai cú sút 11 m… khó quên theo nghĩa tiêu cực.

Vitinha trong trận Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham Hotspurs.

Vitinha và Mathys Tel, hai cầu thủ tài năng của PSG và Tottenham, đã cùng nhau để lại dấu ấn với những pha chạy đà dài lê thê, kết thúc bằng cú dứt điểm tệ hại ra ngoài khung thành. Cả hai đều mất hơn 9 giây để tiếp cận bóng - khoảng thời gian đủ để Usain Bolt hoàn thành 100 m và… còn dư vài phần mười giây.

Vitinha thậm chí tiệm cận kỷ lục bàn thắng nhanh nhất Champions League (10,12 giây của Roy Makaay), chỉ khác là anh sút ra ngoài thay vì vào lưới. Tel cũng không khá hơn, bỏ lỡ cơ hội giữ thế cân bằng cho Spurs sau khi Micky van de Ven sút hỏng.

Xu hướng “nhấp nhổm” trên chấm 11 m vốn không mới, nhưng những tình huống như ở Italy rạng sáng 14/8 đang biến nó thành trò hề. Gaizka Mendieta hay Lauren từng làm chủ nghệ thuật vừa chạy đà vừa quan sát thủ môn, nhưng điều đó đòi hỏi thần kinh thép và kỹ thuật hoàn hảo - thứ không phải ai cũng có. Khi thiếu sự chuẩn xác, những pha “tâm lý chiến” này dễ trở thành thảm họa.

Vitinha, vốn là bộ não của PSG ở tuyến giữa, giữ ánh mắt dán chặt vào Guglielmo Vicario. Nhưng với cú sút “no-look” (không nhìn), chỉ một tiếp xúc bóng không chuẩn đã khiến trái bóng đi chệch khung thành. Tel thì cố đánh lừa Lucas Chevalier, và khi thủ môn này đổ sang trái, anh lại… đưa bóng ra ngoài.

“Thật khó tin. Cậu ấy biết thủ môn đã ngã rồi. Tôi không hiểu họ cố khôn ngoan đến mức nào nữa”, cựu tiền đạo Ally McCoist bình luận trên TNT Sports.

Mathys Tel đá hỏng trong loạt sút luân lưu.

Trước đó ít ngày, Eberechi Eze cũng từng thử “vờn” Alisson Becker ở Community Shield và phải trả giá. Ngược lại, những ví dụ thành công lại đơn giản đến mức… cổ điển: Rodrigo Bentancur lao thẳng và sút căng vào góc cao; Gonçalo Ramos đập bóng thẳng vào giữa khung thành; Chloe Kelly ở chung kết Euro nữ 2025 thì dứt điểm mạnh mẽ, tập trung vào bóng thay vì thủ môn.

Thông điệp ở đây rất rõ ràng: trên chấm 11 m, hiệu quả luôn thắng chiêu trò. Cầu thủ có thể sáng tạo, nhưng không nên biến cú sút định đoạt trận đấu thành màn “diễn” kém duyên. Nếu không, những gì đọng lại sẽ chỉ là tiếng cười… và một kết quả cay đắng.