Vitinha đáng giá hơn trăm triệu euro

Vitinha tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng tại PSG với màn trình diễn bùng nổ, gây choáng ngợp người hâm mộ.

Vitinha rực sáng trước Tottenham. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 27/11, Vitinha trở thành tâm điểm của bóng đá châu Âu khi rực sáng với một cú hat-trick, góp phần giúp PSG đánh bại Tottenham 5-3 ở vòng phân hạng Champions League. Đây cũng là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của tiền vệ người Bồ Đào Nha ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển.

Phong độ chói sáng khiến Vitinha nhận lời khen từ giới chuyên môn. HLV Tottenham, Thomas Frank, không ngần ngại đánh giá: “Vitinha là tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại. Cậu ấy sẽ là chủ nhân Quả bóng Vàng trong tương lai”.

Những con số cũng nói lên tất cả: Vitinha đóng góp 12 bàn thắng và kiến tạo sau 18 trận từ đầu mùa, hiệu suất thuộc nhóm hàng đầu châu Âu ở vị trí tiền vệ.

Vitinha là món hời lớn với PSG. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi gia nhập PSG với giá 41,5 triệu euro, Vitinha phát triển vượt bậc dưới bàn tay của HLV Luis Enrique. Khả năng điều tiết nhịp độ, xử lý bóng thông minh và kỹ năng thoát pressing ấn tượng giúp anh trở thành trụ cột tuyến giữa, góp công lớn vào cú ăn 5 lịch sử của PSG mùa trước.

Ở tuổi 25, Vitinha được đánh giá đang bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp và là một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu hiện nay.

PSG từng ấn định mức phí giải phóng 130 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn có Vitinha. Nhưng theo truyền thông châu Âu, con số này có thể còn tăng thêm nếu tuyển thủ Bồ Đào Nha tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào thành tích của PSG mùa này.

Với phong độ và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, Vitinha được xem như món hời lớn nhất của PSG trong nhiều năm qua, khi giá trị của anh hiện tăng gấp 3-4 lần so với lúc chuyển đến Paris. Sự bùng nổ của ngôi sao người Bồ Đào Nha hứa hẹn còn tiếp diễn, trong bối cảnh PSG đặt nhiều kỳ vọng vào tham vọng chinh phục châu Âu.

