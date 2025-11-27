Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mbappe quá đáng sợ

  • Thứ năm, 27/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 27/11, Kylian Mbappe tiếp tục viết nên những trang sử mới trong màu áo Real Madrid.

Mbappe lập poker vào lưới Olympiacos.

Mbappe tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng 4-3 của Real Madrid trước chủ nhà Olympiacos ở vòng phân hạng Champions League. Với cú poker (4 bàn), tiền đạo người Pháp được bầu là Cầu thủ hay nhất trận đấu (MOTM).

Đây là lần thứ 10 trong mùa giải 2025/26, Mbappe nhận danh hiệu MOTM, thành tích tốt nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Điều đáng nói, Mbappe chỉ mới chơi 19 trận từ đầu mùa cho Real trên mọi đấu trường.

Tỷ lệ trung bình xấp xỉ 2 trận/một danh hiệu MOTM của Mbappe là điều chưa từng có trong lịch sử Real Madrid.

Thống kê về số bàn thắng hiện tại mùa này cũng cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Mbappe, khi anh ghi tới 22 bàn và có 3 kiến tạo. Trong khi phần còn lại của Real mới ghi được 18 bàn thắng.

Đặc biệt, với 50 bàn thắng trên mọi đấu trường trong năm dương lịch 2025, Mbappe trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên đạt cột mốc này sau 75 năm.

Trước Mbappe, người gần nhất của bóng đá Pháp làm được điều đó là huyền thoại Jean Baratte (50 bàn năm 1950). Chân sút sinh năm 1998 đang không chỉ chinh phục cả châu Âu mà còn đưa tên mình lập những cột mốc đỉnh cao của lịch sử bóng đá Pháp.

