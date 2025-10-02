Vitinha biến lời nói của Pedri thành vô nghĩa

Trận đại chiến Barcelona-PSG ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10 không chỉ nóng trên sân, mà còn rực lửa từ những phát biểu trước giờ bóng lăn.

PSG đánh bại Barca ngay trên sân đối thủ.

Pedri từng khẳng định trong buổi họp báo hôm 1/10: “PSG là một trong những đội bóng hay nhất thế giới, còn chúng tôi mới là đội hay nhất”. Lamine Yamal cũng góp thêm gia vị khi đăng thông điệp đầy thách thức trên mạng xã hội.

Thế nhưng, PSG mới là đội bóng bước ra với chiến thắng. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, trong đó có cả Quả bóng Vàng Ousmane Dembele, đoàn quân của Luis Enrique vẫn ngược dòng hạ Barca 2-1 ngay tại Montjuïc. Một chiến thắng cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Sau trận, Vitinha - cầu thủ xuất sắc bậc nhất của PSG - đã có lời đáp trả thẳng thắn với Pedri. Anh không ngần ngại khẳng định: “Những phát biểu như vậy đôi khi xảy ra, và chúng tôi chẳng thèm bận tâm. Điều duy nhất chúng tôi muốn là chơi bóng, và kết quả đã chứng minh tất cả. Chúng tôi thắng, và chúng tôi hạnh phúc”.

Trên sân, màn so tài giữa Vitinha và Pedri chính là điểm nhấn. Pedri chơi nổi bật trong hiệp một, nhưng xuống sức nhanh và phải rời sân phút 80. Trong khi đó, Vitinha thi đấu trọn vẹn 90 phút với nền tảng thể lực sung mãn, góp phần giúp PSG kiểm soát thế trận ở giai đoạn quyết định.

Chiến thắng này không chỉ củng cố vị thế PSG, mà còn gửi thông điệp rõ ràng: họ không cần lời nói để chứng minh, chỉ cần kết quả trên bảng tỷ số. Với câu trả lời lạnh lùng của Vitinha, mọi “đòn tâm lý” từ phía Barcelona đã trở thành vô nghĩa.