Visual cực đỉnh của tân binh tuyển Việt Nam gây sốt

Gia Bảo sinh năm 2000, cao 1,75 m. Anh chơi ở vị trí hậu vệ và trưởng thành từ lò đào tạo CAND. Ban đầu, sự nghiệp của cầu thủ này chỉ xoay quanh hạng nhất và không để lại nhiều dấu ấn. Phải đến mùa 2024/25 trong màu áo Quảng Nam, trung vệ 25 tuổi mới thật sự bứt phá với 20 trận tại V.League, trở thành phát hiện đáng chú ý dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn.