Visual cực đỉnh của tân binh tuyển Việt Nam gây sốt

  • Thứ bảy, 8/11/2025 05:44 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Khổng Minh Gia Bảo, tân binh của tuyển Việt Nam trong đợt hội quân này sở hữu viral sáng bừng, khiến fan nữ đứng ngồi không yên.

Khổng Minh Gia Bảo là một trong hai gương mặt "mới toanh" được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Lào ở lượt trận thứ 5, bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027.
Gia Bảo sinh năm 2000, cao 1,75 m. Anh chơi ở vị trí hậu vệ và trưởng thành từ lò đào tạo CAND. Ban đầu, sự nghiệp của cầu thủ này chỉ xoay quanh hạng nhất và không để lại nhiều dấu ấn. Phải đến mùa 2024/25 trong màu áo Quảng Nam, trung vệ 25 tuổi mới thật sự bứt phá với 20 trận tại V.League, trở thành phát hiện đáng chú ý dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn.
Sau khi Quảng Nam quyết định không tham dự mùa giải 2025/26, Gia Bảo chuyển tới khoác áo CA TP.HCM. Anh ra sân 9/10 trận của đội bóng ngành Công an, trong đó có 8 trận bắt chính.
Bên cạnh những yếu tố về chuyên môn, Khổng Minh Gia Bảo gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, làn da trắng, viral bừng sáng khiến fans nữ đứng ngồi không yên.
Ngay sau khi HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Quốc gia, Khổng Minh Gia Bảo nhanh chóng được nhiều sự chú ý. Hình ảnh của anh xuất hiện trong nhiều diễn đàn bóng đá.
Không còn khoác trên người quần đùi, áo số, Gia Bảo "đốn tim" nhiều "chị em" bởi sự gu thời trang cá tính, nụ cười hiền lành cùng một gương mặt điển trai.
Nụ cười gây thương nhớ của Gia Bảo cùng nét mộc mạc trên gương mặt anh tạo nên sức hút rất riêng, vừa ấm áp vừa gần gũi.
Sự có mặt của Khổng Minh Gia Bảo trong màu áo tuyển Việt Nam mang đến làn gió mới cho hàng thủ. Tuy nhiên, ở lần đầu "ăn cơm tuyển", Gia Bảo sẽ phải cạnh tranh với các đàn anh để có suất đá chính.

