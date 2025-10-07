Visual của Lee Kwang Soo

|
Lee Kwang Soo được khán giả Việt yêu mến nhiều năm qua khi góp mặt trong các dự án điện ảnh và show thực tế Running Man. Trong lần trở lại TP.HCM để quảng bá cho bộ phim hợp tác Việt - Hàn, nam diễn viên cởi mở chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường khi đóng cùng Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà.
Trong các buổi cine tour tại TP.HCM, nam diễn viên gây ấn tượng với chiều cao 1,93 m và tính cách thân thiện. Anh cho biết thích thú với ẩm thực và cảnh sắc Việt Nam. Trong đó, món phở là lựa chọn hàng đầu của anh trong thời gian quay phim ở TP.HCM. "Bây giờ mà bị lạc ở TP.HCM, tôi cũng không sợ. Vì bà chủ quán phở cũng đã quen mặt của tôi", nam diễn viên chia sẻ.
|Nói về vai diễn trong dự án điện ảnh mới nhất, Lee Kwang Soo cho biết bản thân anh không gặp quá nhiều khó khăn. Ngôi sao Hàn tiết lộ: "Bộ phim này là một cơ hội để tôi nhìn lại, quay về với ước mơ của mình. Vì thế tôi thấy rất đồng cảm. Tôi cũng hy vọng các bạn khán giả cũng sẽ đồng cảm với nhân vật, và tự đặt lại cho bản thân một câu hỏi: “Ước mơ của mình là gì?".
Lee Kwang Soo lịch lãm với blazer tối màu phối cùng áo thun trắng. Ở tuổi 40, nam diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi và hình thể cân đối.
Chia sẻ về mục tiêu ở lĩnh vực điện ảnh, nam diễn viên nói thoải mái tận hưởng những cơ hội đến với mình. "Tôi nghĩ việc giữ được cảm giác này đôi khi còn khó hơn là đạt thêm một mục tiêu mới. Cho nên, ngay cả trong tương lai gần hay tương lai xa, tôi chỉ mong có thể duy trì được một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn như bây giờ", anh bày tỏ.
Góc nghiêng thu hút của "Hoàng tử châu Á". Lee Kwang Soo được công chúng biết đến rộng rãi khi trở thành thành viên cố định của chương trình giải trí Running Man từ 2010 đến tháng 5/2021. Anh cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như It’s Okay, That’s Love, Live, The Sound of Your Heart, The Divorce Insurance, Karma, Confession, Collective Invention, Inseparable Bros…
Ngôi sao rời Running Man vào năm 2021 với lý do sức khỏe. Sau một tai nạn xe hơi năm 2020, anh bị chấn thương mắt cá chân. Sự rời đi của nam diễn viên gây tiếc nuối cho đông đảo khán giả khắp châu Á, trong đó có Việt Nam.
Sau Tay anh giữ một vì sao, nam diễn viên chia sẻ mong muốn có thêm dự án được hợp tác cùng ê-kíp, diễn viên đến từ Việt Nam.
