Vinicius ném chai nước, lộ rõ vết nứt với Xabi Alonso

Chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol tối 20/9 bị lu mờ bởi khoảnh khắc Vinicius Jr công khai phản ứng khi bị thay ra, phơi bày mâu thuẫn ngày càng căng với HLV Xabi Alonso.

Phút 77 trên sân Bernabeu, khi bảng điện tử hiện số áo của mình, Vinicius bất ngờ ném mạnh chai nước xuống đường biên và giơ tay bày tỏ sự bất mãn. Cảnh tượng ấy diễn ra trước 73.000 khán giả và hàng triệu người xem truyền hình, khiến bầu không khí trên sân Bernabeu thoáng chốc nặng nề.

Vinicius bước về băng ghế dự bị với gương mặt cau có, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tươi cười thường thấy. Sự việc này càng gây chú ý bởi trước trận, HLV Xabi Alonso từng bóng gió rằng “đây chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện với Vinicius”.

Phát biểu ấy cùng phản ứng gay gắt trên sân cho thấy khoảng cách giữa hai thầy trò có thể vượt qua mức bình thường. Đáng lo hơn, màn “phản kháng” của Vinicius xuất hiện trong bối cảnh đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid đang rơi vào bế tắc.

Từ chỗ là biểu tượng mới của Bernabeu, ngôi sao Brazil nay đối diện nguy cơ bị chính nội bộ làm lung lay vị thế.

Real Madrid vẫn thắng Espanyol, nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, điều khiến dư luận bàn tán nhiều hơn cả lại là câu hỏi: Xabi và Vinicius - ai sẽ nhượng bộ để tránh một cơn bão thực sự bùng nổ trong phòng thay đồ “Los Blancos”?