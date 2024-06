Vinicius gây sốt với pha bỏ bóng qua người

Hiệp một, trong pha lên bóng từ sân nhà của “Selecao”, hậu vệ Wendell dốc bóng lên trước khi thực hiện đường chuyền dọc biên trái cho Vinicius Junior. Đứng chếch về cánh trái ở gần vạch giữa sân, ngôi sao 23 tuổi không chặn bóng lại như thông thường mà để bóng lọt qua hai chân, rồi xoay người và tăng tốc.

Pha xử lý này giúp Vini (biệt danh của Vinicius - PV) thoát khỏi sự theo kèm của hậu vệ tuyển Mỹ. Tiền đạo người Brazil sau đó cầm bóng, chạy một mạch đến vòng cấm đối phương trong thế trống trải. Đáng tiếc, pha dứt điểm sệt hướng đến góc xa khung thành của anh bị thủ môn Matt Turner cản phá.

Khoảnh khắc tinh quái của Vinicius nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. “Vini suýt nữa lặp lại bàn thắng vào lưới Man City trước đây”, một CĐV bình luận.

Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid từng có pha qua người tương tự trước Fernandinho tại bán kết lượt đi Champions League 2021/22, trước khi sút tung lưới Manchester City.

Tài khoản Kenpachi thể hiện sự phấn khích: “Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại”. Người dùng Cooper Clin chia sẻ: “Hãy tưởng tượng sự kết hợp giữa Vinicius và Kylian Mbappe”.

Trong khi đó, một CĐV khác thể hiện quan điểm: “Vini sẽ kết thúc sự nghiệp với tầm vóc vĩ đại hơn Neymar”.

Sáng 13/6 (giờ Hà Nội), trên sân Camping World, tuyển Mỹ cầm hòa Brazil với tỷ số 1-1. Hai người lập công là Rodrygo Goes và Christian Pulisic. Đây là trận giao hữu cuối cùng của hai đội trước thềm Copa America 2024.

Vinicius vừa trải qua mùa giải chói sáng trong màu áo Real Madrid, khi lên ngôi La Liga và Champions League. Lúc này, anh được cho dẫn đầu danh sách ứng viên cho giải thưởng Quả bóng vàng năm nay. Nếu góp công lớn giúp tuyển Brazil thành công tại giải đấu sắp tới trên đất Mỹ, Vini sẽ tiến thêm bước dài đến danh hiệu này.

