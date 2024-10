Vinicius bị chế nhạo ở gala Quả bóng Vàng

Trong chương trình trực tiếp gala Quả bóng vàng 2024, kênh truyền hình L'Equipe, đối tác của France Football đăng những bức ảnh chế, trong đó có hình Lamine Yamal đang bế Vinicius, thậm chí còn ghép hình ngôi sao của Real Madrid vào một người khác.

Không chỉ có Vinicius, Kylian Mbappe cũng bị chính đài truyền hình quê hương chế nhạo bằng việc đăng video một người đàn ông giống anh đang chơi bóng vụng về. Khi những hình ảnh của bộ đôi Real Madrid được phát sóng trực tiếp, các bình luận viên còn bật cười thích thú.

Thậm chí, khi công bố Real Madrid nhận giải CLB xuất sắc, France Football cũng chọn tấm hình không có Vinicius.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, chính Manchester City thông báo với Real Madrid về việc Vinicius không giành Quả bóng Vàng ngay trước thềm gala trao giải. Vì vậy, phái đoàn hơn 50 người của "Los Blancos" đã hủy chuyến bay đến Paris.

"Real Madrid không hài lòng với thông tin này và cho rằng đó là một vụ cướp", AS cho biết.

Trong khi đó, làn sóng phẫn nộ ở Brazil cũng leo thang. Báo chí xứ sở samba cho rằng Vinicius xứng đáng giành Quả bóng vàng 2024. "Bởi bạn là người da đen nên bạn phải cố gắng gấp đôi", Marca dẫn lại một phát ngôn từ truyền thông Brazil.

Thậm chí, một số nguồn tin từ Tây Ban Nha còn tiết lộ Real Madrid cho rằng Vinicius thất bại ở cuộc đua năm nay bởi những lý do "ngoài chuyên môn". Trước đó, UEFA và Real Madrid có mâu thuẫn liên quan đến Super League.

