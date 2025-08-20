10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu ghi nhận doanh thu giảm mạnh quý II, nhưng lợi nhuận vẫn bùng nổ, chủ yếu do kết quả của Vinhomes quá khác biệt với phần còn lại.

Kết quả kinh doanh của Vinhomes vượt trội hoàn toàn so với các chủ đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Khảo sát kết quả kinh doanh quý II của 10 doanh nghiệp bất động sản nhà ở lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán cho thấy bức tranh đang phân hóa mạnh.

Doanh thu toàn nhóm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng vọt, chủ yếu nhờ một số khoản thu bất thường và ghi nhận tài chính, hơn là đến từ sự phục hồi bền vững của thị trường.

Vinhomes tạo khác biệt quá lớn

Theo số liệu tổng hợp, 10 doanh nghiệp bất động sản nhà ở lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay gồm Vinhomes (HoSE: VHM), Novaland (HoSE: NVL), Nam Long (HoSE: NLG), Phát Đạt (HoSE: PDR), Đất Xanh (HoSE: DXG), Khang Điền (HoSE: KHD), Hà Đô (HoSE: HDG), Văn Phú (HoSE: VPI), Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS), An Gia (HoSE: AGG) đạt 24.989 tỷ đồng doanh thu trong quý II, giảm 24% so với số thu cùng kỳ năm trước ( 33.083 tỷ đồng ).

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế nhóm này đạt 12.550 tỷ đồng , gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ.

Bức tranh này khá tương đồng với thống kê của Công ty Chứng khoán SSI mới đây khi cho biết lợi nhuận ròng toàn ngành bất động sản quý II đã tăng gần 130%, bất chấp doanh thu suy giảm.

LỢI NHUẬN VINHOMES QUÁ KHÁC BIỆT SO VỚI PHẦN CÒN LẠI Kết quả lợi nhuận sau thuế của 10 chủ đầu tư bất động sản lớn nhất sàn chứng khoán. Nguồn: BCTC Nhãn Vinhomes Dịch vụ Hoàng Huy Đất Xanh Khang Điền Nam Long Hà Đô An Gia Phát Đạt Văn Phú Novaland II/2025 tỷ đồng 8348 3506 277 196 98 34 82 65 7 -190

Trong đó, Vinhomes tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với doanh thu 19.022 tỷ đồng quý II, chiếm hơn 76% tổng doanh thu của top 10 chủ đầu tư lớn. Tuy nhiên, kết quả này đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Vinhomes cũng giảm 22% xuống 8.348 tỷ đồng . Mức sụt giảm này phù hợp với dự báo trước đó khi một số dự án trọng điểm chưa kịp bàn giao, khiến doanh thu và lợi nhuận dồn về các quý sau.

Dù ghi nhận kết quả kinh doanh suy giảm quý II, quy mô doanh thu và lợi nhuận của nhà phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup vẫn quá khác biệt so với phần còn lại của thị trường.

Công ty Chứng khoán SSI trong báo cáo gần đây cũng đánh giá lợi nhuận quý II của Vinhomes đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ, song triển vọng nửa cuối năm vẫn tích cực nhờ kế hoạch mở bán nhiều dự án mới.

Tính chung nửa đầu năm, kết quả kinh doanh của Vinhomes cũng chiếm hơn 70% trong nhóm 10 chủ đầu tư lớn nhất thị trường với mức doanh thu thuần hợp nhất hơn 34.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.000 tỷ đồng .

DOANH THU CỦA 10 CHỦ ĐẦU TƯ LỚN NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN Doanh thu thuần 6T2025. Nguồn: BCTC DN. Nhãn Vinhomes Novaland Nam Long Đất Xanh Khang Điền Hà Đô, Dịch vụ Hoàng Huy, An Gia, Phát Đạt, Văn Phú Doanh thu thuần Tỷ đồng 34720 3715 2064 1971 1757 2740

LỢI NHUẬN CỦA 10 CHỦ ĐẦU TƯ LỚN NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN Lợi nhuận sau thuế 6T2025. Nguồn: BCTC DN. Nhãn Vinhomes Dịch vụ Hoàng Huy Đất Xanh Khang Điền Hà Đô Nam Long, An Gia, Phát Đạt, Văn Phú, Novaland Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 11000 3573 355 315 241 562

Trong khi đó, Nam Long cũng là đơn vị có doanh thu top đầu quý II với 773 tỷ đồng , gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do hụt thu từ hoạt động tài chính cùng chi phí bán hàng tăng cao đã khiến lợi nhuận sau thuế của chủ đầu tư này đi lùi 39%, còn 98 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh của Hà Đô cũng tương tự. Trong khi doanh thu tăng 7% thì lợi nhuận lại sụt giảm 66%, còn 34 tỷ đồng . Nguyên nhân là giá vốn cùng các loại chi phí quản lý doanh nghiệp, bán hàng và tài chính đều tăng, bào mòn lợi nhuận của công ty.

Ban lãnh đạo Hà Đô lý giải nguyên nhân là việc đánh giá lại khoản vay dự án 7A dẫn đến lỗ chênh lệch tỷ giá 100 tỷ đồng và trích lập chênh lệch giá bán điện dự án Điện mặt trời Hồng Phong 4.

Tuy nhiên, dù là doanh nghiệp bất động sản lớn tại khu vực miền Bắc, kỳ kinh doanh vừa qua một lần nữa đánh dấu việc Hà Đô trắng doanh thu từ hoạt động bán nhà đất. Thay vào đó, nguồn thu chủ yếu của chủ đầu tư này lại đến từ các mảng năng lượng, dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư, khách sạn...

"Đại gia đất Hà Đông" Văn Phú cũng vừa trải qua quý kinh doanh với lợi nhuận thấp nhất kể từ quý I/2020 chỉ đạt vỏn vẹn 7 tỷ đồng , bất chấp doanh thu tăng 8%. Ban lãnh đạo công ty cho biết chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong bối cảnh công ty tăng quy mô nhân sự và đẩy mạnh nhận diện thương hiệu để chuẩn bị công tác bán hàng các dự án đang triển khai, dẫn đến lãi ròng giảm 75%.

Trường hợp của Khang Điền cũng tương tự. Công ty đạt doanh thu 1.047 tỷ đồng quý II, tăng 62%, nhưng lợi nhuận lại giảm 30% xuống còn 196 tỷ đồng , phản ánh áp lực giá vốn và các loại chi phí cố định.

Nhiều bên tăng trưởng đột biến

Trong khi đó, một số chủ đầu tư đã ghi nhận tăng trưởng đột biến về lợi nhuận trong quý vừa qua.

Đáng chú ý nhất là CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) khi đạt lợi nhuận sau thuế tới 3.506 tỷ đồng , gấp 32 lần so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đã mua 99,9% cổ phần của CTCP HHS Capital - đơn vị nắm giữ 7,4% vốn điều lệ CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV). Qua đó, HHS nâng sở hữu tại CRV lên 51,13% và trở thành công ty mẹ của CRV. Việc ghi nhận giá trị hợp lý của các khoản đầu tư ở công ty con giúp doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của Hoàng Huy đạt 3.504 tỷ đồng .

Bất động sản vẫn được dự báo là lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nhờ nhu cầu nhà ở ngày một cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

An Gia cũng là một trường hợp đặc biệt khi lợi nhuận quý II năm nay tăng từ 2 tỷ đồng lên 82 tỷ đồng , tương đương gấp 40 lần. Bên cạnh doanh thu tăng 15% lên mức 194 tỷ đồng (trong đó phần lớn nhờ tăng thu từ dịch vụ tư vấn), việc giảm mạnh giá vốn bán hàng đã giúp nhà phát triển bất động sản có kỳ kinh doanh lãi đậm nhất trong 1 năm qua.

Tương tự, lãi ròng của Đất Xanh cũng tăng lên mức 277 tỷ đồng quý II, gấp gần 3 lần quý II năm trước, bất chấp việc doanh thu đi lùi 7%. Nguyên nhân là công ty đã tiết giảm đáng kể chi phí lãi vay và chi phí bán hàng. Chưa kể, tập đoàn cũng khắc phục được khoản lỗ 16 tỷ đồng phát sinh ở công ty liên doanh, liên kết trong kỳ trước.

Dù tăng trưởng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, doanh thu của Phát Đạt vẫn ở mức khiêm tốn với chỉ 20 tỷ đồng quý II. Tuy nhiên, khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đột biến gần 85 tỷ đồng đã giúp công ty này lãi ròng 65 tỷ đồng , tăng 30% so với quý II năm trước.

Một trường hợp khác là Novaland. "Ông lớn" bất động sản phía Nam tiếp tục báo lỗ 190 tỷ đồng quý gần nhất dù doanh thu tăng 22% lên 1.937 tỷ đồng . So với khoản lỗ hơn 6.700 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, kết quả quý II năm nay là sự cải thiện lớn nhưng vẫn cho thấy áp lực tái cấu trúc còn nặng nề tại doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn.

Nhìn chung, bức tranh lợi nhuận của nhóm bất động sản quý II không quá tích cực. Nhiều doanh nghiệp báo lãi đi lùi, có bên do đặc thù phát triển dự án bất động sản, có bên do thị trường, nhưng cũng có bên do nội tại doanh nghiệp. Một số khác tăng trưởng nhưng là do hưởng lợi từ ghi nhận số liệu tài chính hoặc nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ năm trước.

Theo Công ty Chứng khoán SSI, thị trường bất động sản đang cho thấy nhiều dấu hiệu phục hồi. Đơn vị phân tích dẫn báo cáo của CBRE, cho biết nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM (trước sáp nhập) và Hà Nội dự kiến đạt 40.200 căn trong năm 2025 và 43.000 căn trong năm 2026, tăng lần lượt 11% và 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó TP.HCM dự kiến đóng góp khoảng 20.000 căn hộ từ nay đến hết năm sau.

Nhu cầu nhà ở cũng sẽ cải thiện nhờ lãi suất cho vay mua nhà duy trì mức tương đối thấp khoảng 5,5-7,9% mỗi năm, trong 1-3 năm đầu.

Về dài hạn, SSI cho rằng thị trường bất động sản vẫn có tiềm năng tăng trưởng nhờ nhu cầu nhà ở cao. Bộ phận phân tích này nhận định tỷ lệ đô thị hóa hiện còn thấp, dự kiến tiếp tục tăng nhanh và đạt 50% vào năm 2030 với 1.000-1.200 khu đô thị.